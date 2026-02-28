Dolovac preti i pritiska na sve strane: Traži tužiocima kragujevačke apelacije da sastavljaju antidatirane beleške o navodnim kontaktima sa BIA i preti im osvetom sa novim šefom

Iako je godinama unazad žarila i palila javnim tužilaštvom Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac sada kada njeni kandidati gube izbore za Visoki savet tužilaštva, a ona garantovanu fotelju za još šest godina vladavine, sada hoće da ospori legitimnost tužilačkih izbora praveći nepostojeću aferu sa BIA i ugrožavajući integritet i dostojanstvo javnih tužilaca.

Kako saznajemo od našeg izvora iz Kragujevca, Dolovac je na dan izbora telefonom zvala i šeficu kragujevačke apelacije Miljanu Dončić (koja je od danas u penziji) pa joj je, ne znajući da je na spikerfonu i da je sluša više ljudi, povišenim tonom zamerala kako je i zašto drugi kandidat za VST na nivou viših javnih tužilaštava Nikola Uskoković dobio 29 glasova u njenoj apelaciji, a njen favorizovani kandidat Boris Majlat samo 18.

Ovaj razgovor je preko spikerfona slušalo još nekoliko zaposlenih iz kragujevačkog apelacionog tužilaštva, koji svedoče o njegovoj neprijatnosti.

Takođe je, kako saznajemo, Dolovac tražila od pojedinih tužilaca da antidatiraju i sastavljaju beleške o izmišljenim kontaktima sa službenicima BIA u cilju montiranja nepostojeće afere sve uz pomoć tajkunskih medija.

Pored toga, iz osvete zbog "podbacivanja" kragujevačke apelacije na izborima, Dolovac je zapretila da će im za novog vf šefa iz osvete postaviti jedno od dvoje bliskih saradnika - ili Tanju Vukičević (članicu VST kojoj majdat ističe u aprilu) ili gubitnika izbora Borisa Majlata !

Dolovac je upregla sve svoje snage ne bi li se održala i dalje na poziciji pa je u cilju osporavanja rezultata izbora ne samo pretila, već je dan nakon tužilačkih izbora koji su održani u sredu 25. februararedom zvala tužioce po Kragujevcu kako bi obezbedila potpisnike prigovora na izbore - a među njima se istakao jedan tužilac - Miodrag Surla.

Surla je potpisao neosnovani prigovor, kojim mu je očigledno izdikritala Dolovac, a kojim je osporavao legitimitet Izborne komisije VST i navodio tvrdnje o prethodnom uticaju na tužioce, a koji prigovor su dalje prepisale i prigovaračice Dušica Jelić i Jelena Sučević.

Da bi pojasnio svoje besmislice iz prigovora, Surla je juče telefonski uključen uživo u sednicu VST, pa je odgovarajući na pitanja članova Saveta priznao da o navodnom uticaju odnosno o "pozivanju tužilaca u BIA" nema neposredna saznjanja već samo od kolega...

Istovremeno je Surla tri puta tokom tog razgovora pozvao Dolovac (koja je kao član Saveta sednicu pratila putem video veze) da ona o tome posvedoči, nakon čega ga je Dolovac u "live" prenosu "pomazila" i pohvalila za lojalnost.

Jasno je svakom ko je ispratio sednicu VST da Dolovac stoji i iza prigovora i iza izmišljenih tvrdnji o uticaju na tužioce - sve u cilju podmetanja afere "uticaj BIA na glasanje tužilaca" - kao da su tužioci imbecili bez integriteta i dostojanstva pa da im drugi državni organ može narediti bilo šta, a da oni o tome ćute !

Ovo sramno podmetanje sramoti tužilačku organizaciju, a upereno je na jedan cilj Zagorke Dolovac - njenu novu fotelju za još šest godina.

Podsetimo samo na pritiske koje je Dolovac 2020. godine pred prethodne izbore za Državno veće tužilaca (preimenovno u VST nakon ustavnih amandmana) vršila na tužioce s nalogom kako da glasaju za njene kandidate, a o čemu svedoče i saopštenja i upozorenja Udruženja tužilaca Srbije iz okrobra te godine.

Međutim tada se sve na tome i završilo, a Dolovac je krajem 2021. godine sebi obezbedila treći mandat na vrhu tužilaštva Srbije koji joj ističe krajem 2027. godine.

Autor: Pink.rs