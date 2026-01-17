I veštačkoj inteligenciji jasno ko je Zagorka Dolovac: Vrhovna javna tužiteljka matirana u dve rečenice

Zagorka Dolovac, vrhovna javna tužiteljka, otišla je u nemačku ambasadu da se žali na sopstvenu državu, a evo kako je to protumačio ChatGPT - veštačka inteligencija.

Na pozive sopstvene države i organe Skupštine Srbije koji su je imenovali na mesto vrhovne javne tužiteljke, Zagorka Dolovac se ne odaziva, ali zato na sastanke sa stranim ambasadorima, koji se dešavaju van svih protokola i van nadležnog ministarstva, redovno odlazi.

Tako je juče zajedno sa predsednikom Visokog saveta tužilaštva, Brankom Stamenkovićem, prema rečima našeg izvora, na sopstvenu inicijativu, imala sastanak sa ambasadorkom Nemačke u Srbiji, Anke Konrad.

Na sastanku o kom izveštavaju prozapadni mediji navodi se i saopštenje Vrhovnog javnog tužilaštva da su Dolovac i Stamenković u ime kolegijuma Visokog saveta tužilaštva obavestili nemačku ambasadorku o setu novih zakona koji bi, prema njihovim rečima, mogli da ugroze reforme pravosuđa iz 2022. godine.

Dolovac je naglasila da se "pitanja od ključnog značaja za funkcionisanje pravosuđa ne bi smela rešavati ubrzanim postupcima, jer to može ugroziti pravnu sigurnost i princip podele vlasti".

Budući da ima vremena da sastanči sa stranim ambasadorima, ali ne i sa saradnicima iz Srbije, mnogi su se dosetili da pitaju veštačku inteligenciju da prokomentariše ovu situaciju.

"To se definiše kao institucionalna nelojalnost i povreda ustavnog načela suvereniteta, jer nosilac najviše tužilačke funkcije traži spoljnu političku ili institucionalnu podršku protiv zakonodavne volje sopstvene države. U pravnom smislu, takvo postupanje predstavlja prekoračenje nadležnosti i mešanje u demokratski proces, uz dovođenje u pitanje nezavisnosti organa i lojalnosti ustavnom poretku Republike Srbije" - glasi odgovor veštačke inteligencije.

Autor: Pink.rs