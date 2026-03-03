Tužilac Nenadić kršenjem zakona forsira plenum u JTOK: Upućeni tužioci da odlučuju o svom i o upućivanju kolega?

Mladen Nenadić, glavni tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal ((JTOK) dao je sebi za pravo da obavesti Visoki savet tužilaštva (VST - kolegijalni organ nadležan za izbor i upućivanje javnih tužilaca), da se JTOK pita za sve, tačnije da JTOK odlučuje ko će biti upućen u JTOK !

Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora iz pravosuđa, Nenadić je grubo prekršio Zakon o javnom tužilaštvu uvodeći mimo zakona u proceduru za upućivanje "saglasnost Kolegijuma", koji u ovom slučaju podseća na nepostojeći "plenum".

Kolegijum inače čine svi tužioci javnog tužilaštva - i izabrani i upućeni, pa prema ovoj Nenadićevoj logici upućeni tužioci daju saglasnost sami sebi za upućivanje.

Zakonom o javnom tužilaštvu, kako ukazuje naš izvor, propisano je da : "Rešenje o upućivanju donosi Visoki savet tužilaštva, uz prethodno pribavljeno mišljenje glavnog javnog tužioca javnog tužilaštva u koje se upućivanje vrši", što znači da bi Nenadić mogao da dostavi samo "mišljenje", jer se ne traži njegova saglasnost za upućivanje, a naročito ne salgasnost plenumaša u vidu "Kolegijuma".

Takođe, po ovom nezakonitom postupanju koje forsira bivši čačanski advokat, upućeni tužioci u JTOK ne samo da bi odlučivali sami o sebi, već i o drugim tužiocima koji treba da budu upućeni.

Na ovaj način Nenadić pokušava da preotme ovlašćenja VST, koji je zakonom ovlašćen da sprovodi izbor i upućivanje javnih tužilaca uz prethodnu proceduru i ocenjivanje svih kandidata, te da stavi "rampu" za sve mlade tužioce koji bi pojačali rad JTOK sa višegodišnjim iskustvom u najsloženijim predmetima kao što su teška ubistva, trgovina drogom, pranje novca i druga koruptivna krivična dela.

VST u petak , 6. marta treba da donese odluke o upućivanju javnih tužilaca u JTOK, kao i u druga javna tužilaštva, dok Nenadić pokušava da nametne svoju volju i praksu.

Podsetimo, Nenadić je čačanski advokat, koji je 2016. godine izabran na predlog i uz pritiske i lobiranje tadašnjeg šefa BIA Aleksandra Đorđevića inače takođe poreklom iz Čačka. Za manje od dve godine ide u penziju.