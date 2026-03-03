Piper: Smutna vremena u svetu, blokaderi nude haos, a trebaju nam mir i stabilnost

Pamet u glavu, mudro, trezveno, normalno razmišljanje, mir i stabilnost - to je potrebno građanima Srbije!

Sve ovo što se dešava u svetu stvarno budi bojazan kod svakog normalnog čoveka i teška su vremena, započinje analitičar Uroš Piper.

- E sad, zamislite u tim teškim vremenima da neko da podršku Zlatku Kokanoviću, Pavlu Grboviću, Goranu Ješiću, Milošu Jovanoviću... Zamislite tim analfabetama u svakom smislu, i ljudskom i političkom, da neko da podršku. Da li možete da zamislite, na primer, Pavla Grbovića koji kao neki ministar u Vladi Srbije ide i razgovara sa Sergejom Lavrovim u Moskvi. Ili da li možete da zamislite engleski Miloša Jovanovića, koji razgovara sa Markom Rubiom u Vašingtonu. Zlatka Kokanovića koji ide, na primer, u Brisel da razgovara. On bi verovatno udario nekog tamo kad bi bio nezadovoljan - ističe on.

- To su nezamislive stvari. I to građani Srbije znaju. U teškom vremenu, u smutnim svetskim vremenima, ljudi hoće stabilnost, hoće mir za svoju porodicu.

- Možda nisu najzadovoljniji nečim što uradi vlast, moguće. Ali kad porede to čime možda nisu najzadovoljniji i hoće da se stvari promene, pogotovo na lokalu gde ima raznoraznih predstavnika vlasti koji se i na ovakav i na onakav način ponašaju. Oni bi možda i hteli da vide nešto drugo kada bi videli alternativu. Ali vide samo nasilje, jahanje, plivanje, pretnje i tako dalje. E, zbog toga će ta opcija blokaderska na kraju završiti na bukvalno desetak odsto. Dugo sam mislio da će to biti 15-20 odsto. Ne! Na desetak odsto. I zasluženo će završiti toliko. I to je previše koliko će osvojiti. Tako da, pamet u glavu, mudro, trezveno, normalno razmišljanje, mir i stabilnost – to je potrebno građanima Srbije! - zaključuje Piper.