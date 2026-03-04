MRDIĆ: Kako je Dolovac kršila zakon da bi tetku tužioca Majlata poslala u Evrodžast!

Neuspeo pokušaj Zagorke Dolovac da prevari Vladu Srbije i premijera Đuru Macuta zahtevom da srpska vlada pošalje u Evrodžast, u Hagu, njenu najbližu saradnicu tužioca Gordanu Janićijević samo pokazuje kako je vrhovni javni tužilac sve ove godine kršila zakon, izjavio je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

Kako je Mrdić dodao, Dolovac se u svom neuspešnom zahtevu pozvala na član 7. Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžasta koji je Narodna skupština usvojila u novembru 2019. godine. - Zanimiljivo da se Dolovac sada setila člana 7. tog zakona i zatražila od Vlade da donese Zaključak o upućivanju tužioca Gordane Janićijević u Evrodžast kada je izgubila većinu u Visokom savetu tužilaštva. Prethodnih godina, kada je Gordana Janićijević bila upućivana u Ervodžast, Dolovac nije padalo napamet da o tome pita Vladu već je sama donosila odluke. To samo potvrđuje tezu da kada je njen interes u pitanju Dolovac ne interesuje ni zakon a ni procedura - kaže Mrdić. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžasta i član 7 bili su na snazi od 2019. godine i nikakve veze nemaju sa setom pravosudnih zakona koje je u januaru usvojila Narodna skupština Republike Srbije. Samo, Dolovac, taj zakon nije bio potreban sve dok je imala većinu u Visokom savetu tužilaštva i dok je verovala da može da radi šta hoće, naveo je Mrdić. Tako smo saznali da je zahvaljujući Zagorki Dolovac njena verna saradnica tužilac Gordana Janićijević, tetka Zagorkinog kandidata za člana Visokog saveta tužilaštva Borisa Majlata, godinama nezakonito sedela u Hagu. I da je primala 15.000 evra kako bi blatila Vladu svoje zemlje, iznosila laži o radu Ministarstva pravde i bila lični predstavnik Zagorke Dolovac. Tako radi kriminalna banda koja je otela srpsko tužilaštvo na čelu sa Zagorkom Dolovac i Mladenom Nenadićem, dodao je Mrdić.