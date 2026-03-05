VUČIĆ JASAN I GLASAN: Bez njih, Srbija danas ne bi postojala!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se objavom putem zvaničnog instagram naloga.

"Bez naših ponosnih, čestitih i hrabrih ljudi Srbija danas ne bi postojala", stoji u objavi.

Prethodno, deca koja svake godine dolaze u Srbiju povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i ove godine su na poseban način pokazala koliko je živa i snažna veza sa maticom.

Povodom rođendana predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, stigle su brojne rukom pisane čestitke dece iz Republike Srpske i Crne Gore. Ukrašene srcima, trobojkama i dečjim crtežima, ispisane krupnim slovima i iskrenim rečima, ove čestitke nose jednostavne, ali snažne poruke – želje za zdravlje, snagu, mudrost i uspeh u vođenju države. U njima nema protokola, već samo čista dečja emocija i osećaj pripadnosti.

Autor: A.A.