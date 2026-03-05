AKTUELNO

Politika

VUČIĆ JASAN I GLASAN: Bez njih, Srbija danas ne bi postojala!

Izvor: Alo.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se objavom putem zvaničnog instagram naloga.

"Bez naših ponosnih, čestitih i hrabrih ljudi Srbija danas ne bi postojala", stoji u objavi.

Prethodno, deca koja svake godine dolaze u Srbiju povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i ove godine su na poseban način pokazala koliko je živa i snažna veza sa maticom.

pročitajte još

'DA 100 GODINA SLAVITE' Ovo su čestitke dece iz Republike Srpske i Crne Gore povodom rođendana predsednika Srbije Aleksandra Vučića (FOTO+VIDEO)

Povodom rođendana predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, stigle su brojne rukom pisane čestitke dece iz Republike Srpske i Crne Gore. Ukrašene srcima, trobojkama i dečjim crtežima, ispisane krupnim slovima i iskrenim rečima, ove čestitke nose jednostavne, ali snažne poruke – želje za zdravlje, snagu, mudrost i uspeh u vođenju države. U njima nema protokola, već samo čista dečja emocija i osećaj pripadnosti.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Poruka

POVEZANE VESTI

Politika

SRBIN SVOJU SLOBODU LJUBI I VOLI JE VIŠE OD SVEGA: Snažna poruka predsednika Vučića

Politika

'REZULTATI NE PADAJU SA NEBA' Vučić poslao MOĆNU PORUKU: Srbija pobeđuje samo kada vredno radimo i kada smo ujedinjeni (FOTO)

Politika

'Srbija je mnogo jača od mržnje i moći onih koji bi da je razore' Vučić poslao jasnu poruku

Politika

VUČIĆ SE UPRAVO OGLASIO Srbija na nogama nakon moćne poruke predsednika!

Politika

OVE REČI PREDSEDNIKA SVI TREBA DA ČUJU: Vučić se oglasio na Instagramu! (FOTO)

Politika

DVA LICA SRBIJE: Vučić se na Instagramu objavio video posle kog će vam sve biti jasno (VIDEO)