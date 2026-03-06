AKTUELNO

Politika

Škoro preti: Vučić je blizu da završi kao Gadafi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta/Miloš Miškov ||

Blokaderi već šire laži o izborima i prete predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da će završiti kao Gadafi.

Srđan Škoro, novinar i pristalica blokadera, razgovarajući sa Markom Stolicom, istakao je da Vučiću sledi kraj.

Škoro se nadovezao na priču Stolice, koji je govorio o scenariju mogućem na budućim izborima.

- Hajde da kažemo da ta neka druga Srbija pobedi, da studentska lista i opozicija pobede, a da sutra, ničim izazvan, predsednik izađe na televiziju i kaže: "Pobedio sam" i ne prizna izbore - rekao je Stolica, a Škoro dodao:

Pazite, tako su mislili i za Miloševića. Ovo je sve blizu kraja i može se prepoznati. A kad su rekli "sad je bilo dosta", obrisali su Sadama Huseina, Gadafija, Miloševića… Mi nismo otišli u tu fazu, ali smo jako blizu nje.

Autor: Pink.rs

