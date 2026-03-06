'DEŠAVA SE GEOPOLITIČKI ZEMLJOTRES GLOBALNIH RAZMERA' Ministar Đurić za Pink: Srbiji je prioritet da sačuva i zaštiti bezbednost naših građana (VIDEO)

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić govoreći o situaciji na Bliskom istoku i evakuaciji naših građana kaže da se trenutno dešava geopolitički zemljotres globalnih razmera.

Đurić kaže da je u toj situaciji Srbiji prioritet da sačuva i zaštiti bezbednost naših građana.

- Zbog toga sa ponosom ističem da je Srbija prva u regionu pristupila organizovanoj repatrijaciji, odnosno povratku dela naših građana iz ratom zahvaćenih područja u saradnji sa našom nacionalnom kompanijom Air Serbia, ali i u saradnji sa našim prijateljima i partnerima iz Emirata pošto je i Fly Dubai nastavio sa letovima iz Emirata - rekao je Đurić za Novo jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Kako je naglasio, već su se vratile stotine naših državljana.

- Naše ambasade rade 24/7 bukvalno da bi odgovorile na upite naših građana, odgovorile na upite građana, pomogle našim ljudima koji su se zatekli u najrazličitijim mogućim situacijama - kazao je Đurić i dodao da svima nastoje da pomognu.

Prema njegovim rečima, drugi posao Ministarstva je da daje državnom rukovodstvu procene i predloge za postavljanje Srbije u ovoj situaciji.

- Ono što mogu da ponovim je da je nama osnovno merilo u postavljanju u ovoj situaciji državni i nacionalni interes Srbije - naglasio je Đurić i dodao:

Srbija se zalaže za mir. Osudili smo napade na Emirate, koji nam predstavljaju prijatelje i državne partnere.

Autor: Pink.rs