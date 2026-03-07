Milićević: Plan razvoja nastavak vizije Srbije kao stabilne i ekonomski snažne države

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koodinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević pružio je punu podršku Planu razvoja Srbije 2030–2035 koji je danas predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da taj plan predstavlja nastavak vizije naše zemlje kao stabilne, mirne i ekonomski snažne države koja planira svoju budućnost i ne prepušta je slučaju.

"Predstavljeni plan predstavlja odgovoran i ozbiljan pristup budućnosti Srbije i nastavak vizije razvoja koju predsednik Vučić dosledno gradi godinama - vizije Srbije kao stabilne, mirne i ekonomski snažne države koja planira svoju budućnost i ne prepušta je slučaju. Kao što je predsednik Vučić istakao, odgovornost za budućnost leži upravo u planiranju", istakao je Milićević.

Dodao je da, kao što u porodici i poslu postoji potreba za jasnim ciljem i planom kako do njega doći, tako je i u vođenju države neophodno imati jasnu viziju i put koji vodi ka njenoj realizaciji.

Ministar je istakao da Plan koji obuhvata jedanaest ključnih oblasti i pokriva sve segmente društvenog i ekonomskog života Srbije pokazuje da država ima jasnu viziju o tome gde želi da bude u narednoj deceniji, ali i kako da do tog cilja dođe.

Ukazao je da upravo ta kombinacija vizije i konkretnog puta realizacije predstavlja suštinu odgovorne državne politike, navodi se u saopštenju ministarstva.

Milićević ističe da je ovakav pristup nastavak politike koja je već dala rezultate kroz Plan Srbija 2027.

"Plan Srbija 2027 bio je jasna potvrda da kada se razvoj planira odgovorno i sistemski – rezultati ne izostaju. Danas, 2026. godine, ulazimo u završnu fazu realizacije tog plana i možemo pred građane da izađemo sa činjenicom da je ono što je bilo planirano i ostvareno. Upravo zato je novi Plan razvoja Srbije 2030–2035 logičan nastavak jedne ozbiljne i odgovorne politike razvoja države", naglasio je ministar.

On je dodao da je posebna vrednost ovakvog plana u tome što je kompletnom društvu ponuđena jasna vizija budućnosti Srbije, ali i put kako da se do te budućnosti dođe.

"Odgovorna politika podrazumeva da se budućnost ne prepušta slučaju. Ovakav plan pokazuje da državno rukovodstvo, predvođeno predsednikom Aleksandrom Vučićem, razmišlja dugoročno, u interesu građana i razvoja Srbije, bez obzira na političke cikluse. Cilj je jasan - stabilna, mirna i razvijena Srbija koja nastavlja da napreduje", poručio je Milićević.

Izrazio je uverenje da će realizacija ovog plana dodatno učvrstiti poziciju Srbije kao zemlje stabilnosti, razvoja i jasne vizije budućnosti.

"Srbija svoju budućnost ne prepušta impovizaciji - Srbija ima viziju i jasan plan kako da do nje stigne", zaključio je Milićević.

Autor: Pink.rs