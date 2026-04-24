Milićević: Imamo jednu blokadersko-opozicionu opciju, koja čitavih 13 godina nije sebe predstavila kao alternativu!

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević komentarisao je danas ponašanje opozicije kao i njihove molbe da se sredstva iz Evropske unije namanjenje građanima Srbije prebace ka regionu.

- Ja od početka stojim iza teze da imamo jednu blokadersko-opozicionu opciju. Opozicija čitavih 13 godina nije sebe predstavila kao nikakvu alternativu, a onda je pod plaštom studentskog pokreta pokušala da plasira svoje interese. To je sve jedna te ista kolona - rekao je ministar Milićević.

- Ne mogu oni da se ponude kao alternativa, mogu samo ponizno, kao kad su rekli da će da urade neke stvari koje niko ko misli dobro o Srbiji ne bi radio. Republika Srpska im ne treba, Kosovo, ne treba im vojska, ništa... Sve ono što Vučić nije želeo da učini, a sve što je činio, činio je da je u interesu Srbije, oni bi učinili kontra - rekao je potom.

- Ne daj Bože da dođu na vlast, radili bi kao onda, pustili braću Mazreku, Kurtija. Nema slučajnosti, niko ne može da me ubedi... Kada neko razmatra da se Srbiji ukinu sredstva od 1,6 milijardi, i dokazak naših opozicionih predstavnika u kabinete, ne postoji način da me neko ubedi da je to slučajno - re

Uključivanje u razne TV programe, slanje poruke da je SRbija problem... kada kažemo 1,6 milijardi evra, to nisu sredstva za vladajućoj koaliciji, već sredstva za građane Srbije, za obdaništa, škole, ustanove, napominje Milićević.

- Prva ideja je bila da odu na borbu protiv Aleksandra Vučića, pa su shvatili da je glupo... Onda je druga solucija bila da idu ka Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji... Zašto bi neko sredstva koja su namenjena Srbiji, tražio da se usmere ka regionu? Pa jer rade protiv interesa Srbije - kaže Milićević.

Na ovaj način kažnjavaju Srbe zbog nedavno završenih izbora, pa će sada da pokažu šta mogu protiv Srba sa prijateljima iz stranih centara moći, kaže Milićević.

Autor: D.Bošković