Vučić sa damama u Krnjači povodom 8. marta: Žene su te koje drže naše društvo i državu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je sa damama u restoranu Nera u Krnjači, gde se obeležava Dan žena.

Potom je zahvalio na veličanstvenom dočeku.

"Da vam se zahvalim jer ste uvek hrabrnije od nas muškaraca. Ja ne umem da laskam onako kako bi trebalo, al mislim da ovaj plana koji smo juče doneli, Srbija 2030-2035, mi ne možemo da ga sprovedemo bez podrške žena. Zato ćemo se truditi da u narednom periodu imamo još više žena na rukovodećim pozicijama. I da na neku od najvažnijih državnih funkcija kandidujemo ženu. Beskrajno vam hvala za svu podršku", rekao je.

Autor: A.A.