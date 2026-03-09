AKTUELNO

'LJUBAV PREMA SRBIJI POBEĐUJE' Vučević: Sve što radimo, radimo za naše građane

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević danas je sa predsednikom Aleksandrom Vučićem posetio opštinu Kula i rekao da sve što država radi, radi za građane.

Vučević i Vučić su pored Kule posetili i Sivac i Crvenku.

"Nastavljamo velika ulaganja u opštini Kula, razvoj komunalne infrastrukture, završetak brze saobraćajnice 'Osmeh Vojvodine', jer to su preduslovi za dolazak investitora i dalji razvoj", istakao je Vučević.

Dodao je da sve što je do države biće urađeno za građane koji su se čvrsto i hrabro držali kad je bilo najteže, koji su branili i odbranili Srbiju.

"Ljubav prema Srbiji uvek pobeđuje! Zato 29. marta - broj 1: 'Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica! Do pobede', naveo je Vučević, koji je sa Vučićem u Sivcu obišao crkvu Svetog Nikolaja.

Njenu lepotu je, kako je naveo na Instagramu, teško rečima opisati, a još je teže opisati koliko ona znači meštanima jednog od najlepših bačkih sela.

"Naša crkva je u najtežim vremenima čuvala naš narod. Da nas zauvek okuplja u veri i ljubavi, i da u miru dalje gradimo našu otadžbinu i bolju budućnost za svu našu decu", porucio je Vučević.

Sa predsednikom Vučićem posetio je i obnovljeni Vinski podrum u Crvenki.

Kako je naveo, zahvaljujući ulaganjima od strane države, ovaj fenomenalan prostor, simbol posvećenosti, rada i umeća generacija koje su ovde živele, uskoro će postati muzej, kulturni prostor i turistička atrakcija.

'PREDVIĐAO SAM 7:3, ALI BIĆU ZADOVOLJAN SAMO AKO BUDE 10:0' VUČIĆ: Srbija zaslužuje pobede i uspehe u budućnosti! (VIDEO)

