Mesarović: Svakodnevno razgovaramo s privrednicima o tome kako država može da pomogne

Ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je danas, tokom obilaska proizvodnog pogona fabrike „Maksimma” u Lučanima da je gotovo svakodnevno u razgovoru sa privrednicima kako bi se videlo na koji način država može da pomogne i olakša im poslovanje.

„Ja bih rekla da je Maksima nosilac privredne aktivnosti kada su u pitanju Lučani sa 320 zaposlenih i intezivnim planovima za razvijanje. Posebno sam srećna kada čujem u koliko zemalja izvoze, koliko su okrenuti domaćem tržištu i koliko ideja imaju za širenje asortimana i kapaciteta”, rekla je ministarka.

Mesarović je naglasila da je sa ruokovodstvom fabrike razgovarala na koji način Vlada može da pomogne u afirmaciji njihovih proizvoda.

„Mi smo primarno razgovarali o temama koje se tiču daljeg razvoja Lučana, a oni su isplanirali poslovni ciklus koji je pred njima i kako će se odvijati. Ministarstvo privrede, Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić će čvrsto stajati uz ovakve privrednike, intezivno pratiti i dalje podržavati njihove poslovne razvoje. Ja ću sa njima u budućnbosti pričati o razvoju nekih novih tržišta gde će moći da dodatno da nastupe ali i da im olakšamo pristup ovim tržištima jer neke sirovine koje nisu dostupne na srpskom tržištu uvoze”, kazala je ministarka.

Mesarović je istakla da država Srbija lobira kako bi Evropska kmisija prihvatila predlog za rešavanje problema nastalog usled uvođenja novog pravilnika za boravak vozača na teritoriji EU, za šta je i sama „Maksima” zainteresovana kao izvozno orijentisana kompanija.

„Ja očekujem da će svakako u narednom periodu Evropska komisija pronaći apsolutno razumevanje za naše profesionalne vozače i izglasati naš predlog. I time će svakako njihovo poslovanje moći da ima jedan kontinuitet, jedan bezbedan pristup tim tržištima, kako u smislu izvoza što je nama primat, ali o uvozu sirovina koje koriste”, rekla je ministarka.

Mesarović je tokom posete opštini Lučani obišla i porodičnu pekaru u selu Đerađ.

Autor: Pink.rs