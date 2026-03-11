Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović pozvala je sve preduzetnike da iskoriste, kako je rekla za Televiziju Prva, nikad intenzivniju podršku države kroz pakete mera koje je raspisalo Ministarstvo na zahtev predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

-Na zahtev predsednika Vučića Ministarstvo privrede je raspisalo paket mera koje obezbeđuje bespovratna sredstva i povoljna kreditna sredstva koja su usmerena ka mikro, malim i srednjim preduzećima. Samo 380.000 preduzetnika je registrovano trenutno na teritoriji naše zemlje, uz dominantno učešće žena i mladih do 35 godina. Pre dve nedelje raspisali smo paket mera na zahtev predsednika Vučića. Pozivam sve naše privrednike iz malog sektora, preduzetnike, da iskoriste snažnu, nikad intenzivniju podršku u smislu bespovratnih davanja. 50 do 55 posto, do 100 posto dajemo bespovratna sredstva. Gde su davanja do 50 posto ostalo obezbeđujemo kroz kreditna povoljna sredstva. Imamo sa Bankom Poštanskom štedionicom kredite do 15 miliona dinara za trajna obrtna sredstva i do 15 miliona dinara za nove investicije po kamatnoj stopi od 2,5 godišnje. Veoma aktuelni krediti i takozvani besplatni krediti. Sa 60 meseci rok otplate kad su u pitanju investicioni krediti i 36 meseci kada su u pitanju krediti za trajna obrtna sredstva. Uslovi su fleksibilni i dostupni svim privrednicima - navela je Mesarović.

Mesarović je istakla da država i Ministarstvo podržavaju i one koji će tek osnovati preduzetničku radnju, želeći tako da se svakom pruži pomoć.

-Imamo i Program Žene na selu, da osnažimo ekonomski naše žene u ruralnim područjima. Na zahtev predsednika Republike ove godine su udvostručena davanja, bespovratna. Skoro ste čuli predsednika Republike kada smo dodeljivali rešenja za vinare i proizvodnju destilata, udvostručili smo sa pet na 10 miliona bespovratnih sredstava. Pozivam sve iz vinske industrije da se jave. Po prvi put smo raspisali program koji se odnosi na proizvodnju sira i drugih mlečnih proizvoda, od sto posto srpskih proizvoda. Zatim bespovratna davanja i kreditna povoljna sredstva za preradu voća i povrća od srpske sirovine. Tu je i prvi put program za proizvodnju odevnih predmeta od kože i tekstila. Čuveni je i naš program za startapove i mlade do 35 godina. Aktuelan je i dalje program i za naše izvoznike. Pozivam sve privrednike da se jave i iskoriste podršku naše države - rekla je Mesarović na TV Prva.

Autor: S.M.