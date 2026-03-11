NAROD ŽELI RAD I RAZVOJ, DOBRU BUDUĆNOST ZA SVOJU DECU Vučić: Neće građani blokade, neće građani maltretiranje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da narod želi rad i razvoj, i dobru budućnost za svoju decu.
"Neće građani blokade. Neće građani maltretiranje", navodi predsednik Vučić i dodaje:
"Narod hoće razvoj, narod hoće rad. Narod hoće razvoj, rad, narod hoće budućnost. Neće da mu život oduzimaju oni, i vreme u životu da im oduzimaju oni koji nemaju šta da ponude".
Podsetimo, predsednik Vučić je u subotu predstavio plan "Srbija 2030/35" koji se sastoji od deset tačaka, i to:
Prva tačka - Očuvanje mira i stabilnosti u zemlji
Druga tačka - Evropski put Srbije, vojska i politika
Treća tačka - Životni standard, plate i penzija
Četvrta tačka - Zdravstvo
Peta tačka - Obrazovanje
Šesta tačka - Veštačka inteligencija, robotika, digitalizacija, privredne zone
Sedma tačka - Energetika
Osma tačka - Putevi, železnica, aerodromi i metro
Deveta tačka - Javno komunalna infrastruktura
Deseta tačka - Poljoprivreda
Autor: S.M.