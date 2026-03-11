NAROD ŽELI RAD I RAZVOJ, DOBRU BUDUĆNOST ZA SVOJU DECU Vučić: Neće građani blokade, neće građani maltretiranje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da narod želi rad i razvoj, i dobru budućnost za svoju decu.

"Neće građani blokade. Neće građani maltretiranje", navodi predsednik Vučić i dodaje:

"Narod hoće razvoj, narod hoće rad. Narod hoće razvoj, rad, narod hoće budućnost. Neće da mu život oduzimaju oni, i vreme u životu da im oduzimaju oni koji nemaju šta da ponude".

Podsetimo, predsednik Vučić je u subotu predstavio plan "Srbija 2030/35" koji se sastoji od deset tačaka, i to:

Prva tačka - Očuvanje mira i stabilnosti u zemlji

Druga tačka - Evropski put Srbije, vojska i politika

Treća tačka - Životni standard, plate i penzija

Četvrta tačka - Zdravstvo

Peta tačka - Obrazovanje

Šesta tačka - Veštačka inteligencija, robotika, digitalizacija, privredne zone

Sedma tačka - Energetika

Osma tačka - Putevi, železnica, aerodromi i metro

Deveta tačka - Javno komunalna infrastruktura

Deseta tačka - Poljoprivreda

Autor: S.M.