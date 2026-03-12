'DOBRO RAZMISLITE KOME DAJETE GLAS 29. MARTA, NEMA POPRAVNOG!' Važna poruka lidera SNS Vučevića: Građani su videli, tu nema studenata!

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na Pink televiziji da će građani na ovim lokalnim izborima 29. marta odlučivati o sudbini svojih mesta u naredna četiri meseca.

-Ovi izbori su važni, treba da zanimaju ljude u opštinama gde su. Oni će odlučivati o sopstvenim životima, budžetu, o svojim sredinama. kako budu glasali tako će im biti naredne četiri godine. To je sada već reprezentativniji uz0rak, 10 opština preko 250 hiljada glasača, različite sredine. Dobro je da su građani videli koga stranci podržavaju, da blokadere interesuje politika, da nema studenata, već olinjalih političara sa prethodnih izbora, sada žele kao nova lica da se predstave građanima. A to nisu nikakva nova lica. Verujem da građani prepoznaju ta imena. Imate paradoks, kad se pojavi kao student, iza njega je porodica koja je politički umešana, svi su pomešani. Otimaju liste, kradu potpise, a optužuju Vučića. Evo u Smederevskoj Palanci, sve su neuredno uradili, dali im rok da urede listu. A oni ni listu ne podnesu valjano, a ne da vode opštine igradove. Jedni druge ucenjuju, kradu liste i kandidate, međusobnu lustraciju rade. Kakava bi bila sudbina tih opština onda, svega što građane interesuje. Sa kim da sarašuju, međusobno su posvađani. Dobro razmislite kome dajete glas, nema popravnog, nema đale. kako odlučite 29. marta to je naredne četiri godine. Napadali su sve koji drugačije misle, pokušali su da nas spale, radili noževi, pucnjevi, preki sudovi rade, zamislite kakvu atmosferu demokratsku rade, kako je bilo u Kosjericu, Sečnju - rekao je Vučević.

Autor: D.Bošković