VELIKA BORBA PROTIV NEJEDNAKOSTI U SRBIJI! Vučić otkrio šta ga brine, i najavio odlučnu akciju: Stiže pomoć za penzionere sa najmanjim primanjima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je rekao da ga posebno brine nejednakost u našoj zemlji i razlika između izrazito bogatih ljudi i siromašnijih građana.

Vučić je, rekao da želi da pronađe način da pomogne onima sa penzijama ispod 45.000 dinara.

- Da probamo da tu razliku spustimo, da tu razliku smanjimo, da probamo da svim ljudima damo jednaku šansu, da probamo da smanjujemo tu vrstu nejednakosti, da ne sprečavamo ljude da budu bogati, da ih postičemo, ali da probamo da i ovim drugim ljudima damo istu šansu. I moramo nešto da uradimo, makar dali jedno posebno povećanje za ove sa najmanjim, da malo smanjimo tu razliku, da ne oštetimo nikoga sa velikim, da i dalje dobiju sve veće penzije, ali da negde nekako pomognemo ovima sa nižim - rekao je Vučić.

pročitajte još Petković: Rama potvrdio da je Vučić rodoljub koji brine o srpskom narodu na KiM

Naveo je da penzija njegovog oca 130.000, a da neki penzioner ima 30.000 dinara.

- I sad mi kažemo povećavamo 10 odsto penziju. A moj otac će da ima za tih 10 odsto 143.000 jer će se povećati za 13.000. A ovom čoveku će da bude 33.000. U apsolutnom nivou, to je 10.000 će da primi moj otac više nego ovaj drugi čovek. I to nije fer šta god bilo ko mislio - rekao je Vučić.

Na pitanje da li je plan Srbija 2030 zapravo pokazatelj da Srbija menja ekonomski model i da je model koji je bio zasnovan na stranim investicijama iscrpen, Vučić je odgovorio da nije iscrpen.

- Nama su potrebne kapitalne investicije, nama su potrebne investicije u robotiku, u veštačku inteligenciju - rekao je Vučić.

Naveo je da u Loznici nije bilo posla posle gašenje Viskoze i da su ljudi masovno odlazili u inostranstvo, a da je onda on doveo Mint.

- On u Šapcu sada gradi svoje pogone. I uskoro idemo na izradu robota u Šapcu. A u Inđiji pravimo posebnu industrijsku zonu za robotiku. I sve ćemo ovo već od juna ili septembra najkasnije da krenemo da radimo. Tome posvećujemo pažnju. Kapitalne investicije, to nam je važno - istakao je Vučić.

Na pitanje da li misli da će se smiriti situacija u svetu, Vučić je odgovorio da ne misli da će se smiriti, ali da Srbija mora da nastavi da dovodi investitore jer je to ono što će da čini da Srbija napreduje.

Predsednik Aleksandar Vučić je više puta naglašavao da je čuvanje mira i stabilnosti prioritet broj jedan, što se vidi i po tome da je upravo to prva tačka programa Srbija 2030.

- Mi veći i važniji prioritet od toga nemamo. Mi da napadamo nekog drugog nećemo, ali svoju teritoriju, svoju zemlju i svoju slobodu nećemo dati nikome. I uvek će Beograd da odlučuje o tome kako će Vojska Srbije da funkcioniše, a ne Zagreb, ne Sarajevo, ne Tirana, niti bilo ko drugi - istakao je Vučić.

Naveo je da su Zagreb, Tirana i Priština fomirali vojni savez da bi napali nekoga i da čekaju trenutak koji će se dogoditi u budućnosti kad izbije veći sukob između Evropljana i Rusa i kada bude izbio još veći sukob na Bliskom istoku.

Na pitanje da li se Vojska Srbije naoružava da bi bila odvaraćajući faktor, predsednik je rekao da sve što se radi radi se kako bi se zaštitila i odbranila Srbija.

​ - Mi ne možemo da napadamo NATO zemlje, a i Albanija i Hrvatska su NATO zemlje. Ne možemo da ih napadnemo, niti želimo. Ali da li sumnjam ili ne sumnjam u njihove namere - otvoreno i iskreno mislim da su im to jedine namere. Samo što čekaju trenutak. Čekaju povoljan trenutak kada će biti opšti haos u svetu i kada misle da će im se ukazati prilika. Al sve su to puste želje - rekao je predsednik Vučić.

Autor: D.Bošković