BLOKADER VREĐAO I PRETIO AKTIVISTIMA SNS, PLJUNUO ŽENU, PA NAPAO MLADIĆA! Priznao da ima 10 godina robije i pobegao- brzo uhapšen, određeno mu zadržavanje (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Policijskom stanicom Zvezdara, a po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva, uhapsili su M. G. (43), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "nasilničko ponašanje".

M. G. se sumnjiči da je danas, oko 11.20 časova, na raskrsnici ulica Mirijevski venac i Vitezova Karađorđeve zvezde, vređao aktiviste jedne političke partije, a potom prišao i pljunuo šezdesetčetvorogodišnju ženu i fizički napao tridesetjednogodišnjeg mladića, nakon čega se automobilom udaljio sa mesta događaja.

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, nakon što su policijski službenici utvrdili identitet lica koje je danas u beogradskom naselju Mirijevo napao političke aktiviste, odredio je zadržavanje prema M.V. (43) u trajanju od 48 sati zbog krivičnog dela "nasilničko ponašanje".

U navedenom roku osumnjičeni će biti sproveden u prostorije tužilaštva radi saslušanja.

Podsetimo, blokader M.V. je prvo vređao, a potom i fizički napao aktiviste SNS. Aktivisti SNS su pokušavali da ga smire, a on im je na kraju uputio jezive pretnje.



Prema sopstvenom priznanju, M.V. je već proveo deset godina u zatvoru.