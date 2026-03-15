'15. MART, DAN KADA JE SRBIJA ODBRANJENA' Vučić poslao snažnu poruku: Do konačne pobede 29. marta 2026. godine! (FOTO)

Aleksandar Vučić poslao je putem Instagrama još jednu snažnu poruku građanima Srbije.

- Do konačne pobede 29. marta 2026. godine! - poručio je predsednik Vučić podsetivši na scene haosa od 15. marta prošle godine među kojima je bilo i strašnog nasilja, posebno u Beogradu.

Scena koja nikada neće biti zaboravljena jeste blokaderski brutalni napad na mladića, drugog blokadera, koji nepomično leži na zemlji u centru Beograda, na Trgu Nikole Pašića, kod Skupštine.

Od tog dana pa nadalje sledio je sve veći haos u pokušaju blokadera da potpuno parališu zemlju, uključujući saobraćajnice, rad fakulteta, škola... čime je Srbiji naneta nemerljiva šteta, navodi Kurir.

Tog dana plasirana je jedna od najvećih blokaderskih laži da je država protiv sopstvenog naroda tog dana upotrebila "zvučni top" . Iza te usledila je i serija novih laži poput "smrti dečaka u Valjevu", za koje ni do dan-danas još niko nije odgovarao.

Tim povodom predsednik Srbije Aleksandar Vučić fotografijom je podsetio na 15. mart prošle godine poručivši da je to "dan odbrane Srbije".

