LISTA STUDENATA OPET LAŽE: Prosek godina u Aranđelovcu im je neverovatnih 50! Istrošeni političari bi po svaku cenu u fotelje (VIDEO)

Lista ''Studenti za Aranđelovac'' se lažno kune u mladost.

Naime, na TikToku je osvanuo snimak sa imenima i godinama ljudi sa liste, gde se jasno vidi da ''studenti'' imaju od 52-64 godine.

Surove brojke otkrivaju nezapamćenu prevaru. Prosek godina im je neverovatnih 50, sa kandidatima od 52 do 64 godine i svega dva stvarna studenta na celoj listi.

Jasno je da su ovi ljudi sve osim nove energije. Ovakvo sramno potcenjivanje građana dokazuje da je mladost samo jeftina maska za istrošene političare koji bi po svaku cenu ponovo u fotelje.

Autor: Pink.rs