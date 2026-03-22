Brnabić u Aranđelovcu: Pozivam sve da u nedelju izađu na izbore i na demokratski način poruče da je Srbija naša porodica (FOTO)

Za sedam dana biramo između ljubavi prema svojoj zemlji, rada i napretka što simbolizuje lista Aleksandar Vučić, Aranđelovac, naša porodica, objavila je Ana Brnabić na Instagramu.

- Sa druge strane su blokaderi različitih boja, koji osim nasilja, mržnje i zaustavljanja Srbije ne nude ama baš ništa. Posebno je zanimljivo da u skoro svim lokalnim samoupravama u kojima se narednog vikenda održavaju izbori, a pogotovo u Aranđelovcu, prosek godina na našoj listi je daleko manji od onih na blokaderskim listama, takozvanim listama mladih - istakla je Brnabić i dodala:

Pozivam sve da u nedelju izađu na izbore i na demokratski način, olovkom poruče da je Srbija naša porodica i da će naša zemlja nastaviti putem razvoja, mira i stabilnosti umesto haosa i anarhije.

- Hvala našem narodu na kontinuiranoj podršci politici našeg predsednika @avucic , sve se videlo sinoć u Beogradu želim još jednom da zahvalim svima na nezaboravnoj noći. Sačuvajmo tu energiju i idemo hrabro u nove pobede - zaključila je ona.

Autor: Pink.rs