'PENZIJE ĆE I OVE GODINE ZNAČAJNO DA RASTU' Vučić: Beskrajno vam hvala što ste uvek bili najodgovorniji deo našeg društva (VIDEO)

Penzije će i ove godine ponovo i značajno da rastu, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u najnovijem video snimku na Instagramu.

- Moramo nešto da uradimo za penzionere koji imaju najniže penzije, da bi ljudi mogli da imaju sigurnost, da bi ljudi mogli da planiraju budućnost i da budu mnogo zadovoljniji - rekao je Vučić.

Potom su meštani Sevojna govorili o tome šta im se najviše dopada od projekata na kojima je rađeno.

- Sevojno je u svim sferama počelo da napreduje - rekao je jedan muškarac.

- Najviše mi se dopada sala i škola koja je renovirana - naglasila je gospođa.

- Dom zdravjla u Sevojnu isto je modernizovan. Naša želja je godinama bila da dobijemo osvetljenje. Nijedna vlast do sad se nije setila da to uradi, hvala Bogu ovi jesu. Posle asfalta koji smo dobili, ovo je nešto najbolje što smo mogli dobiti - istakao je meštanin Sevojna.

Vučić se najstarijim sugrađanima zahvalio jer su, kako je naveo, uvek bili najodgovorniji deo društva.

- Beskrajno vam hvala što ste uvek bili najodgovorniji deo našeg društva. Što ste uvek bolje od ostalih znali šta je država, jer država nije igračka - poručio je predsednik.

Autor: Iva Besarabić