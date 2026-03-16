'PENZIJE ĆE I OVE GODINE ZNAČAJNO DA RASTU' Vučić: Moramo nešto da uradimo za penzionere koji imaju najniža primanja

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je u Sevojnu, gde je organizovano druženje sa penzionerima iz tog kraja, da će penzije i ove godine značajno da rastu.

- Hoću da vam kažem nekoliko stvari, za koje mislim da su važne. Prvo, penzije će i ove godine ponovo i značajno da rastu! To vam garantujem, i mislim da je to važno. Pod dva, imamo jedan problem koji me muči, i tražio sam predloge rešenja od ljudi iz PIO fonda, da vidim šta će oni da predlože. Moramo nešto da uradimo za penzionere koji imaju najniže penzije. Moramo za njih da uradimo nešto, jer ja mislim kada pogledam i svoje roditelje, koji imaju veoma visoke penzije, nije samo njihova zasluga, a uz svo poštovanje za rad i trud koji su uložili. Ali moramo videti kako da pomognemo penzionerima koji imaju tri, četiri ili pet puta manju penziju. Moj predlog je da dodatno i posebno povećanje obezbedimo za ljude koji imaju niže penzije, ispod 45 hiljada - rekao je predsednik.

