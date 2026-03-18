Asocijacija novinara Srbije: Ismevanje bolesnog dečaka najmračniji trenutak dosadašnjeg delovanja blokadera

Asocijacija novinara Srbije osudila je danas ismevanje bolesnog dečaka Andrije Kneževića zbog posete predsednika Srbije od novinara televizije Nova S ocenjujući da je to najmračniji trenutak dosadašnjeg delovanja blokadera.

"Monstruozno ismevanje​ osmogodišnjeg deteta u emisiji 'Mentalno razgibavanje' je najmračniji trenutak dosadašnjeg delovanja blokadera. Ismevati bolesno dete samo zato što je pokazalo iskrenu emociju prema predsedniku države dokaz je potpunog gubitka ljudskosti i morala", navodi se u saopštenju ANS-a.

Kako se dodaje, svojim podsmehom detetu konačno su pokazali svoje monstruozno lice.

Autor: S.M.