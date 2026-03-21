MINISTARKA STAMENKOVSKI O BLOKADERSKOM ISMEVANJU BOLESNOG DEČAKA ANDRIJE: Zakoni važe za sve, ljudskost treba da bude univerzalna vrednost

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski oštro je osudila blokadersko vređanje i ismevanje bolesnog dečaka Andrije Kneževića.

- Da li je moguće da smo počeli da delimo decu, jel valjda deca ćacija nisu deca. Jako me je potreslo, ja sedam dana nisam mogla da izbacim tu misao iz svoga uma, iz svoje duše, ono što su uradili malom Andreju pojedini mediji, dečaka kog je posetio predsednik. Vidite, u pitanju je bolestan dečak, čije je zdravstveno stanje vrlo složeno - rekla je ona.

Milica Đurđević Stamenkovski je zapitala gde su prag i granica, da nekome padne na pamet da ismeva bolesno dete.

- Sa tih istih medijskih platformi salve uvreda i komentara, stizali su na račun države, gde su oni tobože brinuli za roditelje-negovatelje. A da li ste brinuli malo o Andrijinim roditeljima i kako je njima bilo kada ste ismevali bolesno dete, samo zato što se to dete obradovalo predsedniku Srbije - rekla je ministarka.

Naglasila je da su za nju sva deca ista, i da svako dete podjednako ova država želi da zagrli.

- I mi nikoga nećemo da intervjuišemo kojoj političkoj stranci pripada da bi ostvario pravo i na dečiji i roditeljski dodatak, i na pravo na status roditelj-negovatelj. Ne interesuju nas niti političko opredeljenje niti partijska pripadnost. Zakoni važe za sve, ljudskost treba da bude univerzalna vrednost.

