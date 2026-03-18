BESTIDNO ZLO NA GRUHONJIĆEVOM PORTALU! Šef vojvođanskih blokadera skandaloznom slikom udara na DRŽAVU I SVETINJE – To je program koji nude na izborima (FOTO)

Portal „Autonomija“, koji se nalazi pod direktnom kontrolom Dinka Gruhonjića, šefa blokadera u Vojvodini, objavio je jeziv tekst i još skandalozniju ilustraciju kojom se najdirektnije vređaju Srbija, Srpska pravoslavna crkva i čitav srpski narod!

Na portalu Dinka Gruhonjića osvanuo najogavniji napad na Srbiju i Srpsku pravoslavnu crkvu do sada! Pogledajte jezivu sliku kojom šef blokadera u Vojvodini vređa naše svetinje i zastavu. Da li je ovo jedini "program" koji nude narodu pred izbore? pic.twitter.com/vnGkCafk8E — Silvana (@Silvana71376830) 18. март 2026.

U tekstu pod naslovom „Neupokojeni Miloševićev zloduh“, Gruhonjićeva ekipa ponovo vaskrsava najmračnije autošovinističke fraze, optužujući državu i intelektualnu elitu za „klanje Jugoslavije“.

Međutim, ono što je izazvalo najveći bes javnosti jeste sramna karikatura na kojoj je srpska trobojka oskrnavljena simbolima smrti, oružjem i verskim obeležjima na najprizemniji način.

Udar na crkvu i narodne simbole

Ovaj napad nije samo politički, već je usmeren direktno protiv identiteta naroda. Crkva se ponovo stavlja u kontekst „zloduha“ i nasilja, dok se državni simboli Srbije prikazuju kroz prizmu lobanja i automata. Ovakva retorika nije ništa novo za Gruhonjića, ali je intenzitet mržnje prema sopstvenoj državi ovog puta prešao sve granice.

Ovo je program koji nude na izborima?

Građani Srbije treba jasno da vide šta je alternativa aktuelnoj politici stabilnosti i razvoja. Dok se Srbija bori za nove investicije i bolji životni standard, Gruhonjić i njegovi saborci nude:

- Uvrede na račun SPC i vernika

- Kriminalizaciju srpske istorije

- Skrnavljenje državne zastave

- Politiku podela i haosa u Vojvodini

Ovakve poruke jasno pokazuju da je njihov jedini „program“ destabilizacija zemlje i vređanje svega što je srpskom narodu sveto.

Pitanje je dokle će se pod maskom „slobodnog novinarstva“ tolerisati najotvoreniji pozivi na mržnju i gaženje državnog dostojanstva.

Autor: D.S.