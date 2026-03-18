ŠTA JE TAČNO PROBLEM SA SLOBODOM MEDIJA U SRBIJI?! Brnabić: O predsedniku Vučiću nema šta nisu rekli- da je đavo i Lucifer... Sve sam to pitala Martu Kos

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, govoreći o slobodi medija, pita šta je tačno problem u Srbiji kada nema šta o predsedniku Aleksandru Vučiću i članovima njegove porodice nisu rekli i podseća da u zemljama u kojima nema slobode medija, ne samo da ne sme ništa loše da se kaže o predsedniku, već ni o premijeru, vladi, vladajućoj stranci...

Ana Brnabić dodaje i da je sve to pitala komesarku za proširenje EU Martu Kos u Briselu.

"Koji tačno problem sa medijskim slobodama imamo u Srbiji? Ne postoji ništa što o predsedniku Republike Aleksandru Vučiću ne možete da kažete. Ne postoji ni jedna jedina stvar koju o njemu ne možete da kažete. Čuli smo da je sotona, čuli smo da je Lucifer, čuli smo da je sam đavo, čuli smo da mu otac nije otac... I to nismo čuli u nekim tzv. tabloidnim medijima, nego u tim takozvanim profesionalnim, objektivnim medijima. U njihovim mejnstrim medijima. Čuli smo da se sprdaju i da ismevaju dete od osam godina. Kakva sloboda medija, ko ima problem da kaže bilo šta?", pita Ana Brnabić i dodaje:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

"a mene su rekli da sam upravnik koncentracionog logora, da sam 'čale', pa niko nije reagovao. Niko nema problem u Srbiji da kaže bilo šta, a onda čujete da u stvari mi imamo problem sa slobodom medija. Mi imamo problem sa anarhijom. Sve ove primere sam rekla Marti Kos i rekla 'Molim Vas da mi objasnite šta je tačno problem sa slobodom medija u Srbiji. Evo kažite mi ko se plaši da kaže bilo šta u Srbiji'. O kome? O predsedniku Aleksandru Vučiću se plašte da kažete? Da mu je brat kriminalac, da mu je stariji sin kriminalac, da mu mlađi sin ne postoji. Ne postoji šta nisu rekli o Aleksandru Vučiću. Ne postoji ta jedna stvar. I šta hoćete da kažete? Ti isti ljudi koji svaki dan to pričaju, pišu i pljuju, da imaju strah neki? Da imaju cenzuru ili samocenzuru? Kakav problem sa slobodom medija? Evo prvi koji dođe objasni mi i nacrta tu temu, ja ne razumem.

Brnabić kaže da je tražila sastanak sa medijskom platformom Saveta Evrope.

"Da pokušaju da mi objasne šta je to... Znam ja kako izgledaju zemlje u kojima nema slobode medija. Znate kako izgledaju? Ne smete da kažete ni jednu jedinu stvar protiv predsednika ili predsednika vlade. Ne smete ni jednu stvar protiv vlade te zemlje. Ne smete ni jednu stvar protiv stranke koja je na vlasti. Ne smete. Nema. Možete lupom da tražite kritiku, nećete naći. Tako izgledaju zemlje koje nemaju slobodu medija. Srbija nije takva zemlja", zaključila je Ana Brnabić.

Autor: Pink.rs