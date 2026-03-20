'CENA GASA PREDSTAVLJA VELIKI PROBLEM' Vučić: Moraćemo da donosimo veoma bolne mere za našu državu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je nove mere nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbenost.

- Imali smo danas sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost gde smo analizirali sve sa posebnim osvrtom na energetsku bezbednost, ali i na regionalne, političke izazove. Ono što je za građane najaktuelnije to je pitanje energetske bezbednosti i sigurnosti, cena gasa predstavlja veliki problem, to je najveća cena u poslednje tri i po godine. Imajući u vidu situaciju na Bliskom istoku, Ukrajini, mi ćemo u roku od nekoliko meseci morati da donosimo veoma bolne mere za našu državu, gledaćemo da ne budu bolne za naše građane - kazao je Vučić.

Autor: D.Bošković