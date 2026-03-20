ŠOKANTNA ANALIZA ANĐELKOVIĆA: Glavni adut blokadera je rektor Đokić – On je direktno za PRIZNANJE nezavisnog Kosova! (VIDEO)

Analitičar Dragomir Anđelković izneo je ozbiljne tvrdnje povodom trenutne situacije na univerzitetu i uloge rektora Đokića u blokadama koje potresaju akademsku zajednicu.

Prema njegovim rečima, Đokić nije samo podrška blokaderima, već i zagovornik politike koja direktno šteti nacionalnim interesima.

Rektor Đokić kao "najjača figura" blokadera

Anđelković ističe da je u koordinaciji između različitih nivoa univerziteta postalo jasno ko drži glavnu poziciju u ovom procesu.

– Nekako za sada ipak deluje da je Đokić taj koji ima najjaču poziciju, rektor. Što mene ne raduje, jer rektor je čovek u koga ja nemam poverenja – poručio je Anđelković.

"Biti proevropski danas znači priznanje Kosova"

Analitičar je oštro kritikovao političku orijentaciju rektora Đokića, povezujući je sa zahtevima Evropske unije koji se odnose na teritorijalni integritet Srbije.

– Prvo, on je evroatlantske orijentacije, izrazito proevropski. A danas biti proevropski znači biti za priznanje Kosova. Pošto je 35. glava pregovora definisana tako da Srbija ne može da uđe u EU bez priznanja, svako ko je na taj način za evrointegracije je protivustavan – naglasio je Anđelković.

Blokade kao deo šireg plana?

Ova analiza baca novo svetlo na motive iza univerzitetskih blokada, sugerišući da se iza akademskih zahteva krije jasna politička agenda koja vodi ka odricanju od južne srpske pokrajine. Anđelkovićeva poruka je jasna: rektor u kojeg se polažu nade blokadera zapravo radi na sprovođenju politike koja je u direktnoj suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije.

Autor: D.S.