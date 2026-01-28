Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja ošto je reagovao na izjavu rektora Vladana Đokića da na silu i osionost ovog režima se odgovara silom obrazovanja ističući da je to groteska koje se ni Kafka ne bi postideo.
- Čovek zbog kog je Beogradski univerzitet bio blokiran bezmalo godinu dana, usuđuje se da besedi o obrazovanju? Ovo je groteska kakve se ne bi postideo ni Franc Kafka - napisao je Vučević na društevoj mreži X.
Човек због ког је Београдски универзитет био блокиран безмало годину дана, усуђује се да беседи о образовању?— Милош Вучевић (@milos_vucevic) 28. јануар 2026.
Ово је гротеска какве се не би постидео ни Франц Кафка. pic.twitter.com/jscOctEFd1
Autor: A.A.