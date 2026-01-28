'ĐOKIĆ BLOKIRAO UNIVERZITET GODINU DANA, A BESEDI O OBRAZOVANJU' Vučević oštro reagovao na napad rektora: To je groteska kakve se ne bi postideo ni Franc Kafka

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja ošto je reagovao na izjavu rektora Vladana Đokića da na silu i osionost ovog režima se odgovara silom obrazovanja ističući da je to groteska koje se ni Kafka ne bi postideo.

- Čovek zbog kog je Beogradski univerzitet bio blokiran bezmalo godinu dana, usuđuje se da besedi o obrazovanju? Ovo je groteska kakve se ne bi postideo ni Franc Kafka - napisao je Vučević na društevoj mreži X.

Autor: A.A.