GRADONAČELNIK NIŠA PORUČIO: VIDIMO SE DANAS U ARENI!

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović gostovao je u „Novom jutru“ televizije Pink gde je pozvao građane Srbije da dođu na današnji skup koalicije „Aleksandar Vučić – Srbija, moja porodica!“, koji se od 16 časova održava u Beogradskoj areni.

Pavlović je izjavio da će lokalni izbori 29. marta u 10 gradova i opština širom Srbije pokazati ko je radio sistematično i za građane, ko ima politiku i ko je gradio u tim mestima, a sa druge strane, ko vodi kampanjsku politiku i preti oružijem ako ne pobedi na izborima.

– To što je Voštanić na N1 otvoreno pretio oružijem ako njegovi saborci ne pobede na izborima 29. marta imali smo i u Nišu 1. marta, kada se okupio mali broj ljudi, a na protestu su pretili razapinjanjem predsednika Aleksandra Vučića, podvukao je Pavlović.

On je istakao da prilikom njegove nedavne posete Nišu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem razgovorao o svim razvojnim projektima i da se nastavljaju investicije u inovaciju infrastrukturu, aerodrom, novo niško porodilište i vrtiće.

– Na prostoru gde se nalaze naučno tehnološki park i tehnički fakulteti, Niš razvijamo u smeru inovacionog distrikta u kome ćemo otvoriti i drugu zgradu naučno tehnološkog parka i još poslovnih zgrada. Naučno tehnološki park 1 već dobro radi, a nadam se da u NTP 2 već ove godine počne da radi Institut za regenerativnu medicinu u koji ćemo iz sveta da vratimo pametne ljude. Pred dobijanjem smo građevinske dozvole za porodilište, a pored vrtića koji smo početkom godine otvorili, gradićemo još dva ove i dva naredne godine. Kada se završe pregovori sa kineskom kompanijom sa kojom imamo zaključen memorandum o saradnji krećemo u produženje glavne piste, izgradnju kontrolnog tornja i još jedne zgrade terminala, pored nove koju smo već izgradili, tako da niški aerodrom dobije kapacitet za milion i po putnika, izjavio je gradonačelnik.

Komentarišući svoju nedavnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama i susrete sa privrednicima i kongresmenima Pavlović je izjavio da je vrlo važno da se uspostavljaju dobri kontakti u najvećoj ekonomiji sveta.

– Osnovani cilj je privredna saradnja i pokušaj dovođenja američkih kompanija u Niš. Ljudi našeg porekla vole da deo svojih sredstava usmere ka svojoj zemlji, a industrija kamiona može da radi sa bilo koje tačke na zemaljskoj kugli. Oni idu ka modernizaciji i žele osnovati softversku kompaniju koja će raditi na primeni veštačke inteligencije, kaže Pavlović.

Upitan da li je Draganu Miliću, koji smatra da drži monopol na sastanke sa američkim kongresmenima, zasmetala njegova poseta SAD, gradonačelnik Niša rekao je da je Miliću trn u oku što je razgovarao sa kongresmenima, ali da više treba da mu smeta to što je Medijana najneuspešnija opštinska vlast u Srbiji, upravo zbog Milića koji im je idejni vođa.

– Milić govori o siromaštvu, a ima platu 3.500 evra. A koga su oni zaposlili, kog investitora su doveli? Mi smo za 12 godina broj nezaposlenih smanjili sa 36.000 na 16.000, a broj korisnika socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad je prepolovljen, zaključio je Dragoslav Pavlović i dodao da se radi o Instagram opoziciji, koji samo znaju da se snimaju, a da je uklanjanje Milića s mesta direktora klinike dobar potez jer je donosio aparate koji nisu akreditovani kod nas i dovodio strane lekare koji nisu imali pravo da rade u zdravstvu Srbije, a na klinici postavio čudne simbole koje nikone razume.

Autor: A.A.