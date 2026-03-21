KAKVA ČAST ZA PREDSEDNIKA! Špalir ljudi uz bakljadu dočekuje Vučića i motoriste! BLOKADERI, BAJKERI VAM OKRENULI LEĐA! (FOTO)

Iako blokaderi čvrsto veruju da su bajkeri uz njih, predsednik Vučić ih je još jednom demantovao! Tome svedoči činjenica da je na hiljade bajkera upravo u ovom trenutku u pratnji predsednika koji se uputio ka Beogradskoj areni.

Naime, predsednik Srbije Aleksandra Vučić se trenutno vozi ka Beogradskoj areni, a kako procene kažu, ovo je do sada, najveći skup bajkera koji se našao na nekoj vrsti političkog okupljanja.

Prisustvujemo veličanstvenom do čeku, gde špalir ljudi sa bakljama dočekuje predsednika države!

Autor: D.Bošković