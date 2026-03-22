BLOKADER IZ NOVOG SADA ZA KOG JE MARINIKA ORGANIZOVALA PROTESTE PODRŠKE, PORUČIO ĐILASU: Ti si prošlost (VIDEO)

- Dragan Đilas je Dragan Đilas sve vreme i ne izgleda mi da on planira od toga da odstupi. Isto mislim za Boru Novakovića u Novom Sadu. Postoje ta neka lica koja mogu da budu najbolja na svetu, ali ako ti nemaš elementarni osećaj odgovornosti prema svom gradu i ako je tvoja politička borba, borba za bolji život, a ne borba za tvoj bolji život, tu u nekom momentu moraš da postaneš svestan toga da ljudi tebe ne percepiraju dobro. Da li je Vučić kriv za to, da li te mediji blate 12 godina nepravedno, ali ti si izgubio neki kredibilitet i ti ne možeš da ujediniš opoziciju ti ne možeš da pobediš na izborima - rekao je blokader.

Autor: Pink.rs