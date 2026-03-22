'Srbija je naša kuća' Vučević u selu Selevac: Pokažimo glasom da smo porodica koja voli svoju otadžbinu (FOTO)

Predsednik SNS-a Miloš Vučević pozvao je danas u selu Selevac u opštini Smederevska Palanka sve da izađu na lokalne izbore 29. marta u toj opštini i da svojim glasom za listu "Aleksandar Vučić - Smederevska Palanka, moja porodica" pokažu da su najveća porodica koja voli svoju otadžbinu Srbiju.

Vučević je okupljenim građanima kazao da je pre 15 meseci delovalo da će sve otići u neželjenom pravcu i da će blokaderi uspeti da sruše državu, ali da je, pogotovu posle jučerašnjeg skupa u Beogradskoj areni u okviru političke kampanje za lokalne izbore, pokazano da su pale "blokaderske stege i okovi" i da je Srbija ponovno "prodisala".

"Nemojte zaboraviti šta su nam radili za tih 15 meseci. Mi ne smemo biti plitkog pamćenja i zaboraviti. Oni su nam izbacili đake iz škola. Neko je zabranio đacima da ulaze u učionice, da budu zajedno s drugarima da uče. Neko je zabranio studentima da studiraju. Neko je zabranio seljaku da ide na svoju njivu, radniku u fabriku. I samo se to desilo u Srbiji", rekao je Vučević.

Navodeći da kada se dogode nesreće u drugim državama, ništa slično se ne dešava, Vučević je podsetio da su se velike nesreće desile u Španiji, Italiji, Švajcarskoj, Severnoj Makedoniji.

"Nikada ništa slično se ne dešava. Samo u Srbiji kada se desila velika tragedija, neko je rekao da treba srušiti zbog toga državu. Samo u Srbiji je nametnuta priča da država ubija sopstvene građane. Sećate se da su pričali da ih politika ne interesuje, da ih ne interesuju izbori, da ih interesuje samo pravo i pravda, istina, da ih interesuje da institucije rade svoj posao, a onda su te institucije blokirali, a onda su pravili nepravdu, a onda su vršili nasilje i hteli da ubijaju, spaljuju i proteruju ljude", naglasio je Vučević.

Kako je dodao, hteli su da zabrane nekome da se bavi politikom, čak su hteli da zabrane nekom i da prodaje sendviče ako prodaje nekome koga oni ne vole.

"Oni dotle idu, ali reko bih da posebno od juče kad smo imali ovaj veličanstvene skup u Areni i pokazali zašto smo se okupili svi na toj zajedničkoj listi 'Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica', da su pale te stege i ti okovi blokaderski i da je Srbija ponovno prodisala i da normalno diše i da ne dozvoljavamo da nas unište", istakao je Vučević.

Kazao je da koalicija okupljena oko SNS-a želi da vrati srpsko društvo svojim vrednostima, istini, pravdi, ćirilici, svetosavlju, ali i da se poštuju svi građani Srbije bili oni Srbi, Bošnjaci, Romi, Bunjevci, Hrvati.

Predsednik SNS-a je istakao da su svi oni jednaki i ravnopravni i da svi moraju imati jednaka prava.

"Srbija je naša kuća i Srbija je naša velika porodica, a oni su hteli da nam spale kuću i da nam unište porodicu. Sada im kažemo, dosta je bilo sa nasiljem, dosta je bilo sa blokadama, odgovor ćete dobiti 29. marta", naglasio je Vučević.

Kako je dodao, mora se nastaviti sa radom, radnici moraju imati posla, paori moraju da mogu da rade svoj posao, đaci da normalno uče, studenti da studiraju.

"Moramo da se vratimo normalnom životu, da nam rastu plate i penzije, da nam jača naš zdravstveni sistem, da nam jača naša vojska, da nam čuva državu, da se ne odričemo Kosova i Metohije, da volimo, ljubimo i poštujemo Republiku Srpsku. Prelepa nam je Smederevska Palanka, prelep nam je Podunavski okrug, ali ovo je i deo Šumadije geografski, suštinski, kad pogledate kako diše, prelepa nam je cela Šumadija i cela Srbija, od Prizrena do Subotice, od Užica do Bora", kazao je Vučević.

Dodao je da se ne smeju zaboraviti ni "braća preko Drine", Srbi u Crnoj Gori, Srbi u Hrvatskoj, Srbi gde god da žive.

Zahvalio je svim koalicionim partnerima - SPS-u, SRS-u, Zavetnicima, PUPS-u i zamolio ih sve da svi zajedno učine sve što mogu u narednih sedam dana, da pobeda 29. marta bude čista.

Kada je reč o selu Selevac, Vučević je kazao da zna da je prioritet da se izgradi fiskulturna salu u osnovnoj školi "Đorđe Jovanović", da se reši vodovod, da se asfaltiraju ulice i da se obnovi hipodrom.

"Mnogo nas posla očekuje, ali da bismo te stvari rešavali, ljudi moramo da radimo. Moramo da zarađujemo", istakao je Vučević.

Ukazao je da su ispred te koalicije kandidovani najbolji i najodgovorniji ljudi.

