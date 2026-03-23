'NE DAMO VOJVODINU DINKU GRUHONJIĆU I BOJANU PAJTIĆU, JER JE TO OBAVEZA PREMA SVETOZARU MILETIĆU' Snažna poruka lidera SNS Vučevića iz Crvenke

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević obratio se danas građanima Crvenke, u opštini Kula, gde je pozvao sve da izađu na izbore 29. marta, podsećajući da su to jedini lokalni izbori na severu naše zemlje.

-Hvala vam na lepom dočeku, divan je dan u Crvenki. Fascinantno je koliko vas ima i sada sam siguran da je obojena revolucija doživela krah. A ne tako davno, baš u ovoj opštini su sprovodili najgore nasilje- sprečavali gradsku slavu, liturgiju, vršili prve linčeve u Kuli. Ali danas zahvaljujući vama građanima i odgovornom rukovodstvu države vraćamo se normalnom životu i temama. Ne smemo da dozvolimo ono što blokaderi rade, a to je međugeneracijska podela, da svađaju roditelje sa decom, bake i deke sa unucima, da dele ljude. A to su radili i prošle godine- istakao je Vučević.

On je okupljene građane zamolio da razumeju da ovo jesu lokalni izbori, ali i mnogo važni izbori.

-Ono kako vi budete glasali će predstavljati sliku raspoloženja građana u našoj državi. Jedini izbori u Vojvodini su u Kuli i ovo je bitka za Vojvodinu. Iza ove liste stoji Dinko Gruhonjić i Bojan Pajtić, oni su vam ti koji vode blokaderske liste. Ostali su protagonisti koji su popunili brojeve. To su naši pravi politički protivnici. Pravi protivnik je onaj koji želi da nas posvađa sa braćom- naveo je lider SNS.

Kako dalje ističe, razumeli su da stvari treba da se menjaju, ali ne kao što žele blokaderi, već kao što jedino može da uradi lista Aleksandar Vučić, reči su Vučevića.



- Izašli smo ponosno sa predsednikom Republike, koji je naš saborac, mi se ne stidimo da smo zajedno sa Aleksandrom Vučićem. Srbija i Kula jesu naša porodica. u porodici ne misle svi isto. Ni ja se nekad ne slažem sa svojom decom, ali to ne znači da treba da srušimo sto za kojim sedimo. Deca moraju da poštuju i čuvaju svoje roditelje, unuci da ljude bake i deke jer su oni stvarali državu. Zato vas molim da učinimo sve što možemo da vratimo sve u normalne vrednosti. Otkud najuticajnijem listu u Hrvatskoj fokus izbori u Kuli? To su isti oni koji prave vojni savez Zagreba, Prištine i Tirane. Sigurno ga ne prave protiv Austrije i Italije. Verujem u Srbiju kao našu porodicu, koja se politički bori za KiM, koja u skladu s Dejtonskim sporazumom čuva RS. Verujem u Kulu koja je otvorena za sve- Crnogorce, Ukrajince, Hrvate. Nema popravnog ispita, ovo je naša politička bitka za Vojvodinu. I zato vas molim, olovke u ruke i idemo na izbore da pobedimo u Kuli, Ruskom Krsturu, Liparu, Crvenki, Sivcu. Nema povlačenja pred nasilnicima, ne damo Vojvodinu Dinku Gruhonjiću i Bojanu Pajtiću, jer je to obaveza prema Svetozaru Miletiću i našim unucima! Živela Srbija- poručio je iz Crvenke Vučević.

Autor: D.Bošković