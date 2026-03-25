SNAŽNA SIMBOLIKA IZBORNE PORUKE SNS! Vučević jasan, poziva građane na jedinstvo, a ne na FRONTOVSKE PODELE: Ljudi hoće sigurnost

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević gostujući na televiziji Euronews rekao je da su predstojeći lokalni izbori lakmus raspoloženja građana.

-Ovo su lokalni izbori, ali ne samo lokalni. Ljudi biraju lokalno rukovodstvo. Ali ovaj obuhvat nam daje ozbiljniji lakmus raspoloženja građana. Nama je skup, miting u Areni bio centralni skup za svih 10 opština. Ovo je bio uvod i u te izbore, ali i uvod za parlamentarne i predsedničke izbore. Suština poruke „Srbija naša porodica“ da ne moraju svi u porodici da misle isto, ali to ne znači da nismo jedna porodica. Poruka je slogan koja bi mogla biti i deo naše nacionalne kampanje. Poziv je na razumevanje jedni drugih i napuštanje te frontovske podele. Ne možemo da spalimo našu kuću zato što se neko ne slaže. Slogan je prirodan - rekao je Vučević.

Ljudi, kako je rekao Vučević, glasaju za ono što je predloženo da će biti rađeno u budućnosti, za program koji se nudi.

- Ljudi se opredeljuju za onog ko je odgovorniji i može da im garantuje veću sigurnost. Svaka opština ima svoje karakteristike, ali dominantno je očekivanje građana vezano za lokalne puteve. Negde imate pitanja za zaštitu životne sredine, na primer u Majdanpeku, negde za poljoprivredu, u Kuli industrijska zona je važna. Neki putevi nisu nikad napravljeni. To je nešto što građani očekuju da bude urađeno. Lokalne samouprave nemaju budžete da to reše. Ljudi očekuju promene, ali ne blokaderske, već one koje personifikuje Aleksandar Vučić - rekao je Vučević.

Autor: Iva Besarabić