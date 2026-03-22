OČEKIVALI MASU LJUDI A NIGDE ŽIVE DUŠE: Blokaderima i Jovu Bakiću jedino ostalo da se međusobno tapšu po ramenu, hvale vlastitu hrabrost i pevaju sami sebi (VIDEO)

Danas na Ceraku, Beograd je imao priliku da vidi "politički program" blokadera, ili bolje rečeno, da svedoči kako izgleda tribina na kojoj gotovo da nema publike.

I dok su profesor blokader Jovo Bakić i ostali "elitni govornici" pokušavali da predstave svoj program, livada je izgledala više kao scena iz filma o apokalipsi nego mesto političkog skupa.

Ako je cilj bio da se privuče publika i pokaže snaga pokreta, realnost je ipak neumoljiva - dominirale su stolice, neki slučajni prolaznici i mala grupa blokadera.

Veliko interesovanje , reke ljudi..ukratko livada na Ceraku je bila mala da primi sve koji su hteli da cuju Jovu Bakica i ostale elitne govornike , kao i da slusaju muzicki program . pic.twitter.com/sztYMTplAw — Bogdan Nikolic (@Bogdan27340) 22. март 2026.

Ovako stanje stvari i ne treba da čudi, s obzirom da je njihov jedini program nasilje i rušenje države, što je narod odavno prozreo i više ne želi da učestvuje u tome.

Čini se da je prisutnima jedino preostalo da se međusobno tapšu po ramenima, hvale vlastitu hrabrost i entuzijazam, i pevaju sami sebi.

Autor: Iva Besarabić