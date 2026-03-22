Danas na Ceraku, Beograd je imao priliku da vidi "politički program" blokadera, ili bolje rečeno, da svedoči kako izgleda tribina na kojoj gotovo da nema publike.
I dok su profesor blokader Jovo Bakić i ostali "elitni govornici" pokušavali da predstave svoj program, livada je izgledala više kao scena iz filma o apokalipsi nego mesto političkog skupa.
Ako je cilj bio da se privuče publika i pokaže snaga pokreta, realnost je ipak neumoljiva - dominirale su stolice, neki slučajni prolaznici i mala grupa blokadera.
Veliko interesovanje , reke ljudi..ukratko livada na Ceraku je bila mala da primi sve koji su hteli da cuju Jovu Bakica i ostale elitne govornike , kao i da slusaju muzicki program . pic.twitter.com/sztYMTplAw— Bogdan Nikolic (@Bogdan27340) 22. март 2026.
Ovako stanje stvari i ne treba da čudi, s obzirom da je njihov jedini program nasilje i rušenje države, što je narod odavno prozreo i više ne želi da učestvuje u tome.
Čini se da je prisutnima jedino preostalo da se međusobno tapšu po ramenima, hvale vlastitu hrabrost i entuzijazam, i pevaju sami sebi.
Autor: Iva Besarabić