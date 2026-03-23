BLOKADERI PRETE: Kad izgubimo na izborima izazvaćemo nasilje!

Šta najavljuju blokaderi za lokalne izbore?

Blokader Vladan Slavković iz Lokalnog fronta govorio je za medij koji svakodnevno širi blokadersku propagandu povodom lokalnih izbora koji će se održati 29. martra u 10 opština u Srbiji.

Naime, on je za Novu S najblaže rečeno "prognozirao", ako kako deluje i najavio blokadersko nasilje na ovim izborima.

Kaže da se "boji da će da bude sukoba" na biračjim mestima jer je veliki ulog sa obe strane.

Iako pokušava da odgovornost za sukobe da prebaci na vlast, njegove izjave sugerišu unapred pripremljeno "opravdanje" za blokaderski neuspeh na izborima, ali i nasilje.

Slavković tvrdi da će „tenzije biti naročito tamo gde bude tesno“ i da će, po njegovim rečima, "oni praviti probleme", čime pokuiava da optuži vlast za buduće nemire.

Međutim, on istovremeno priznaje da ne očekuje da će blokaderi pobediti na ovim izborima, unapred ocenjujući bez ikakvog argumenta ili dokaza da "će izbori biti nepošteni".

Svakako jasno je da Slavković na ovaj način ne samo da želi da unapred opravda neuspeh blokadera (opozicije i plenumaša) na lokalnim izborima, već pokušava da opravda i sukobe koji je ranije "prognozirao".

Očekivanje izbornog neuspeha na lokalnim ovim izborima samo još jednom pokazuje da ni blokaderi više nemaju iluziju o podršci naroda.

Ono što je posebno interesantno je dokle ide blokaderska propaganda. Po svemu sudeći, na delu je pokušaj da se optuži vlast za buduće delovanje blokadera, jer zna se čija jedina politika nasilje a ko vodi politiku mira i stabilnosti.