'29. MARTA BIRATE DA LI ĆE VAM GLAVNI GRAD BITI BEOGRAD ILI ZAGREB' Rajić: Kampanju kulskih blokadera vodi Pajtić, ali je i hrvatska služba veoma prisutna (VIDEO)

Propagandu koju vode kulski blokaderi, njima, naravno propisuju ljudi sa strane, jer kulski blokaderi nisu intelektualno kapacitetni da se bave ovakvim smicalicama, izjavio je analitičar Predrag Rajić povodom dešavanja u Kuli pred lokalne izbore.

Rajić je rekao da čitavu kampanju kulskih blokadera vodi Bojan Pajtić.

- Isto onaj koji je svojevremeno, dok je bio na vlasti, dok je bio predsednik Pokrajinske vlade, sam sebi otkrio spomen-ploču na mostu u Vrbasu nakon što ga je, zamislite, prefarbao - kazao je Rajić.

Kako kaže, isti taj Bojan Pajtić je koncipirao kampanju kulskih blokadera, kreirao njihovu listu, sastaje se sa njihovim kolovođama u Novom Sadu.

- Sam lično ne sme da se pojavi u Kuli jer je svestan koliko je ekstremno nepopularan ovde. Ali, on je kreirao listu koja za svoje boje koristi boje Demokratske stranke i boje LSV-a. Gle čuda, dve političke partije i dva politička mrtvaca koji su podržali zvanično blokadersku listu i čiji su predstavnici aktivni u njihovoj kampanji - naveo je Rajić i dodao:

Naravno, nije samo Bojan Pajtić u pitanju. Hrvatska služba je veoma prisutna, veoma agresivna, veoma ofanzivna.

Rajić je istakao da je ono što građani Kule na lokalnim izborima 29. marta biraju jeste da li će im glavni grad biti Beograd ili Zagreb.

Autor: Pink.rs