Piper: Pet primera iz Evrope koji demantuju Žanu Bulajić

Uvek kada pomislite da N1 ne može da vas iznenadi više, oni u tome uspeju, započinje analitičar Uroš Piper.

- To pokazuje i jučerašnji prilog novinarke Žane Bulajić, koja kaže da je spin vlasti u Srbiji da postoji problem sa gorivom u Evropi i da to spinuje Ana Brnabić. Ja odem i istražim, i nađem pet primera koji demantuju Žanu Bulajić.

- Prvi primer sama mapa slovenačkih pumpi pokazuje da problem postoji, na mnogim pumpama nema goriva a i tamo gde ima ograničenja je da može da se kupi dnevno 30 litara. Ako vi stavite ograničenje znači problem postoji.

-Pod dva u Engleskoj i Švedskoj planiraju uvođenje ograničenja brzine od 10 km za vozače na autoputevima radi uštede goriva. Znači dobro ste me čuli, radi uštede goriva. Ako država predloži neke mere radi uštede goriva koje vozači naprave onda znači da postoji problem sa gorivom u Velikoj Britaniji i Švedskoj.

-Pod tri, Italija planira uvođenje tri dana dnevno nedeljno da se radi od kuće da ljudi ne bi koristili svoje automobili i ne bi trošili gorivo - ističe analitičar.

-Pod četiri, Nemačka je uvela tzv. nacionalnu kartu za javni prevoz od 63 evra koji možete da koristite za sve vrste gradskog prevoza, da ljudi ne bi koristili svoja vozila.

@srpska.posla LAŽOV DANA PIPER: 5 primera iz Evrope koji demantuju Žanu Bulajić ♬ izvorni zvuk - Srpska posla

-Znači ja ovde govorim o visoko razvijenim državama. Nijedna od ovih mera, jer Srbija ima dovoljno goriva, nije uvedena u Srbiji, a ove države su sve uvele to ili nameravaju da uvedu. I peta mera, veliki broj evropskih država namerava da uvede tzv. "par-nepar", da se vozi parnim ili neparnim danom. Pola vlasnika automobila ne može da vozi jednim danom, a pola može.

-Za N1 i Žanu Bulajić je to sve spin. Ali znate šta nije spin? Spin nisu promene koje stižu na N1 kada će vlasnici odlučiti koji urednici i novinari treba da rade na toj televiziji - zaključuje Piper.