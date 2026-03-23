KAKO SU OVO ŠLAKOVI UREDNICI PODNELI? Vučić primer odgovornog i racionalnog državnika koji se bori za prosperitet i stabilnost

Predlog Aleksandra Vučića i Edija Rame da države kandidati za članstvo u EU postanu deo jedinstvenog tržišta i bezvizne šengenske zone je najbolji put za sprečavanje nestabilnosti na Zapadnom Balkanu i Evropi, ocenio je Toni Barber, dugogodišnji urednik za Evropu i kolumnista Fajnenšel Tajmsa.

- Sa stanovišta praktične politike, punopravno članstvo u EU će verovatno ostati nedostižno u bliskoj budućnosti, učvršćujući nestabilnost u regionu Evrope gde EU to najmanje može sebi da priušti. Najbolji put napred je sprovođenje plana Vučić-Rama, pokazujući ljudima i na zapadnom Balkanu i u EU da je zajednička budućnost na obostranu korist - ocenio je Barber u autorskom tekstu za briselski portal Eualive.

Ništa čudno sa gore navedenom izjavom, do činjenice da su je preneli opoziciono-blokaderski mediji. Postavlja se pitanje kako su urednici Dragana Šolaka podneli ovu pohvalu predsednika Aleksandra Vučića i njegovih ideja, te gde su "pronašli snage" da istu obelodane i prenesu?!

