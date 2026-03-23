DRŽAVA STALA UZ RADNIKE I SRPSKU INDUSTRIJU, GAŠIĆ POSETIO PETOLETKU U TRSTENIKU Uz pomoć Vučića i Vlade Srbije obezbeđena sredstva u iznosu od 4,5 miliona evra

Ministar odbrane Bratislav Gašić posetio je danas fabriku PPT Petoletka u Trsteniku, gde je razgovarao sa radnicima i rukovodstvom o aktuelnoj situaciji i budućnosti ovog preduzeća. Poseta je organizovana povodom obeležavanja 77 godina postojanja fabrike, 23. marta.

Tom prilikom istaknuto je da su obezbeđena sva sredstva za isplatu zaostalih zarada zaposlenima, i to za period od jula prošle godine zaključno sa martom ove godine.

Zahvaljujući podršci predsednika Aleksandar Vučić i Vlade Republike Srbije, obezbeđena su sredstva u iznosu od 4,5 miliona evra. Ova pomoć biće usmerena na isplatu zaostalih zarada radnicima, kao i izmirenje dugovanja prema dobavljačima, čime će se stvoriti uslovi za stabilizaciju poslovanja fabrike.

PPT Petoletka ima oko 380 radnika, od kojih je približno 200 trenutno radno angažovano, i predstavlja preduzeće od strateškog značaja za Trstenik i Rasinski okrug.

Ministar Gašić podsetio je na složenu situaciju u kojoj se fabrika nalazi, naglasivši da je reč o akcionarskom društvu, odnosno privatnoj kompaniji, te da je pomoć države u ovom slučaju presedan.

„Ovo nije bilo kakva firma – PPT Petoletka je od strateškog značaja za Rasinski okrug i Republiku Srbiju. Zahvaljujući ličnom zalaganju predsednika Aleksandra Vučića i odluci Vlade, obezbeđena su sredstva od 4,5 miliona evra. Ovo nije poklon – ovo je poslednja šansa da stabilizujete poslovanje i dovedete fabriku u red“, poručio je ministar.

On je dodao da je PPT Petoletka simbol mogućnosti da radnici, kada su složni, mogu preuzeti upravljanje svojim preduzećem i uspešno ga voditi.

„Nemojte dozvoliti da ovaj simbol postane priča o propasti i zatvaranju. Iskoristite ovu priliku – vi ste vlasnici svoje fabrike i morate preuzeti odgovornost za njenu budućnost“, zaključio je ministar Gašić.

Autor: D.Bošković