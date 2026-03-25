GUJON O LAŽNIM NAVODIMA: Iselili su se i iz Francuske i Hrvatske, obe zemlje u EU, u obe SNS nije na vlasti - Šta bi?

Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije, reagovao je na objavu profila "Nova ekonomija" koji navode da se "pola miliona građana Srbije se iselilo u zemlje Evropske unije od kako je Vučić na vlasti."

- U istom periodu iselilo se i 2 miliona Francuza iz Francuske i 500 000 Hrvata iz Hrvatske. Obe zemlje u EU, u obe SNS nije na vlasti. Šta bi? - naveo je Gujon.

— Arno Gujon (@ArnoGujon) 25. март 2026.

Autor: Iva Besarabić