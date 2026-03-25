BLOKADERI PRIZNALI DA JE VUČIĆ BIO U PRAVU! Očajni: Možda nam pomognu Hrvati i proteraju ga (VIDEO)

Aleksandar Dikić, podržavalac blokaderskog fronta, ošto je osudio Đilasa i priznao da je Aleksandar Vučić bio u pravu.

Osim negativnog stava prema političkim koracima koje pravi Đilas, Dikić je naveo i da blokaderi očajno žele pomoć Hrvata kako bi Vučića skinuli sa vlasti.

- Meni je jako žao što je "Utisak nedelje" koji je bio sada izvukao iz Dragana Đilasa odgovor da on najverovatnije ide na izbore. Mislim da je najpametnije bilo da je sačekao 29. mart i da onda kaže "Ajde da vidimo i ovaj neki indikator šta će pokazati" i onda da donete tu odluku, jer je Vučić bio u pravu kada je rekao "Ma, biće šest-sedam lista". Novi DSS se sprema za izbore, Đilas se sprema za izbore, studenti su već u kampanji mesecima unazad, a nema neke zajedničke strategije, nema jedinstvenog "mesidž boksa", nema programskog minimuma. Svi se kunu "Ako budemo u skupštini za sat vremena, za sat vremena ćemo da napravimo koaliciju". Pa, mi se plašimo da nećete ni ući u Skupštinu, da će se rasipati glasovi - rekao je on , a onda je predloženo da Hrvati proteraju Vučića.

- Rekao sam da izbore očekujem u periodu od decembra do marta, decembar 2026. - mart 2027. Najveća je verovatnoća da će se desiti tada. Ko zna šta može da se desi u tom periodu. Može da se desi neki incident da Kosovu, pa da se patriotski pumpa, možda nas napadnu Hrvati koji samo čekaju u niskom startu. Ljudi ne znaju, dva velika diktatora, npr Idi Amin je proteran od strane susedne zemlje. Pol Pot i on je proteran od strane susedne zemlje, od Vijetnama. Bila je mala pomoć prijatelja - rekao je blokader Aleksandar Dikić.

Autor: Iva Besarabić