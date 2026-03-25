PROGRAM MINISTARSTVA ZA BRIGU O SELU: U Kuli se skućilo 400 ljudi u 123 dodeljene kuće sa okućnicom!

Akcija koju je inicirao resor Milana Krkobabića pokazala se kao pun pogodak i u ovom delu Vojvodine!

Žitelji Kule, ako je suditi po onome što je u prethodnom periodu urađeno u toj opštini, neće imati nikakav problem u nedelju na izborima, tačnije, neće imati dilemu koji broj da zaokruže. Da mi sad ne navijamo za ovu ili onu listu, uz mnoge druge oblasti u ovom tekstu ćemo se bozabaviti činjenicom koliko se ljudi u Kuli i okolnim mestima skućilo zahvaljujući programu dodele seoskih kuća sa okućnicom Ministarstva za brigu o selu koje vodi Milan Krkobabić.

Za početak, brojka je više od 400. U samoj Kuli dodeljene su 123 kuće sa okućnicom, a po selima to izgleda ovako: Ruski Krstur 45, Sivac 33, Kruščić 18, Crvenka 14, Lipar 12, Nova Crvenka jedan).

Prevedeno u novac, za sve ovo opredeljeno je 143 miliona dinara.

OBJAŠNJENJE

Kako je za Srpski telegraf ispričao ministar Milan Krkobabić, programi ministarstva sami nameću obavezu da budu nastavljeni.

Sela Srbije moraju da žive, a to ne mogu ako nemaju mlade ljude kao novu pokretačku snagu. Ruralni deo Srbije čeka na to. Četiri hiljade praznih i neretko napuštenih kuća na selu već su postale domovi. Učinili su to upravo mladi hrabri ljudi sa svojim porodicama i država Srbija svojom rešenošću da očuva i oživi svoja sela. Ovo je samo početak. Predstoji nam snažan zaokret prema ruralnom delu, to znači izdvajanje znatno više sredstava da bi uslovi života tih ljudi bili takvi da oni ne razmišljaju o odlasku, a da neki drugi, pre svega mladi ljudi s decom, dođu – kaže Krkobabić.

U nekoliko navrata autor ovog teksta razgovarao je sa ljudima koji su se skućili zahvaljujući ovom i sličnim programima ministarstva. Svi su, ali bez izuzetka, bili oduševljeni. Država, koju mudro vodi Aleksandar Vučić, pomogla im je da reše najveći životni problem.

DRUGO STANJE

Jedna od takvih porodica je i porodica Stevanović. Čine je Ivana (32), Dušan (39), Nikolija (7) i Anđelija (2,5), koji su na selu našli svoju sreću i svoj mir.

- Kada smo se venčali, Dušan i ja smo živeli s njegovim roditeljima i razmatrali smo opcije kako da se odvojimo i počnemo sami. Kirije su bile velike, kredit takođe i to osamostaljivanje se nekako odlagalo. Kada sam ostala u drugom stanju, znala sam da taj trenutak mora da bude što pre. Iako se lepo slažemo s njegovim roditeljima, smatram da svako treba da ima svoju slobodu. Ljudi u penziji svoj mir, a mi kao mlada porodica da sami gradimo svoj život - kazala nam je Ivana kada smo s njima pravili priču i dodala:

Mislili smo da je komplikovana procedura, da nije lako prikupiti dokumentaciju. A sve je bilo suprotno.

OVO JE SAMO DEO BROJKI 145 jedinica lokalne samouprave pokrivaju programi ministarstva 4.000 kuća dodeljeno za pet godina 480 kuća useljeno tokom 2025. 17.100 ljudi skućilo se u 895 sela, u 129 gradova i opština 78 lokalnih samouprava dobilo nove moderne minibuseve za svoja sela 400.000 ljudi dobilo siguran i besplatan put ka školi, domu zdravlja i najbližem gradu 42 zapuštena doma kulture i zadružna doma dobila novac za obnovu * ovo je presek na kraju 2025.

Autor: Pink.rs