OČEKUJE SE RAZGOVOR VUČIĆA I PUTINA! Tiče se novog ugovora o gasu, novi aranžman spreman od 1. aprila!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je razgovor sa Vladimirom Putinom o novom gasnom aranžmanu, koji ističe 31. marta. Novi ugovor sa Rusijom mogao bi da bude potpisan za snabdevanje do oktobra.

Ovo je danas potvrdio i prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali.

- Ono što mi je posebno važno, u narednih par dana očekuje se i razgovor predsednika Vučića sa predsednikom Putinom, dakle predsednikom Ruske Federacije. Nama gasni aranžman traje do kraja ovog meseca, tako da će i to biti tema razgovora između dva predsednika, kako bismo i za dalje obezbedili snabdevanje gasom i naftnim derivatima - rekao je Siniša Mali za TV Pink.

Vučić otkrio šta nas čeka u narednom periodu

- Sa Rusima ne mislim da će biti bilo kakvih problema. Oni su svaki put izlazili u susret i bili pouzdan partner. Nadam se da ću moći da razgovaram o tome pre 31. Bez obzira na to kako i na koji način se stvari budu završavale u petak ili sutra. Nadam se da ćemo moći telefonom o tome da razgovaramo i sa predsednikom Putinom narednih dana, ali u svakom slučaju verujem da ćemo imati, ali mi moramo da radimo mnogo, da ćemo imati dobro rešenje za sve to, ali mi moramo da radimo mnogo na izgradnji različitih alternativnih mogućnosti za dobijanje gasa - rekao je Vučić, gostujući na Javnom servisu.

Autor: A.A.