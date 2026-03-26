ZAMISLITE ŠTA BI 'DANAS' PISAO DA VUČIĆ OVO URADI?! U Nemačkoj gorivo sme da poskupi samo JEDNOM DNEVNO! (FOTO)

Dok se Srbija svakodnevno napada zbog stabilizacije cena i borbe za standard građana, u "obećanoj" Nemačkoj situacija je toliko alarmantna da je Donji dom parlamenta upravo usvojio radikalnu meru: Benzinske pumpe od sada smeju da povećaju cenu goriva samo JEDNOM dnevno – i to tačno u podne!

Ovaj potez Berlina dolazi kao očajnički pokušaj da se obuzda totalni haos na tržištu izazvan ratom na Bliskom istoku. Dok cene nafte "divljaju" preko 100 dolara, nemačke vlasti uvode kontrolu koja bi u svakoj drugoj zemlji bila nazvana povratkom u mračna vremena.

Licemerje bez granica dežurnih kritičara

Najzanimljivije u celoj priči je kako beogradski mediji, poput "Danasa", prenose ovu vest. Dok se mere nemačkog parlamenta predstavljaju kao "nužna regulacija", postavlja se ključno pitanje: Kakav bi naslov osvanuo u tim istim medijima da je predsednik Aleksandar Vučić doneo odluku da se cene na srpskim pumpama koriguju samo u podne?

Verovatno bismo gledali naslove o "državnom udaru na slobodno tržište", "kraju ekonomije" i "vremenima nestašica". Ipak, kada to radi Nemačka, onda je to "evropski model".

Nemačka na kolenima, Srbija stabilna

Dok Nemačka iz očaja uvodi rigidne zakone jer su cene na pumpama skočile preko 2,30 evra, Srbija uspeva da održi stabilnost uprkos globalnom požaru. Trampove poruke da ga "ne zanima mir" dodatno su zapalile berze, ali dok se u Berlinu uvode kazne za pumpadžije, u Srbiji država ostaje garant da građani neće biti prepušteni na milost i nemilost svetskim potresima.

Autor: D.S.