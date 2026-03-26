AKTUELNO

Politika

'DO POBEDE U NEDELJU' Vučić poslao poruku narodu: Da ih pobeđujemo, ne zbog vlasti, već zbog Srbije i zbog budućnosti naše dece (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom današnje posete opštini Kula poručio narodu da hoće da ga sluša i da mu služi, ali da nikada neće da služi nijednom strancu.

Predsednik Vučić je najavio pobedu na lokalnim izborima u nedelju ne zbog vlasti, već zbog Srbije i budućnosti naše dece.

"Prethodnih 15 meseci pokušali su da sruše Srbiju. Neko postavlja pitanje zašto? Samo zbog toga što ne želi da bude bilo čija marioneta. ja hoću da čujem vas, hoću da slušam vas, hoću da služim vama, ali neću nikada da služim nijednom strancu. Niti mi to ponos našeg naroda dozvoljava. Dok sam predsednik države, Srbija će biti vojno neutralna, sama će da čuva svoje nebo i svoju zemlju, i biće sve jača", naveo je Vučić i dodao:

Mi da idemo u nedelju i da pokušamo da ih pobedimo. Da ih pobedimo svuda! Da ih pobeđujemo, ne zbog vlasti, već zbog Srbije i zbog budućnosti naše dece. Do pobede u nedelju! Živela Srbija!

Autor: Pink.rs

