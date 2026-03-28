Drecun: Kurtijeva ideja o povlačenju KFOR-a pokušaj destabilizacije i pritiska na Srbe

Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je da predlog premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija o povlačenju KFOR-a sa severa KiM, koji je izneo predsedniku Francuske Emanuelu Makronu u Parizu, nema realno uporište, ali je istakao da bi eventualno prisustvo tzv. kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) na severu KiM direktno ugrozilo položaj srpskog naroda.

"Taj predlog je besmislen što se tiče realne situacije na terenu, ali bi vodio velikoj destabilizaciji“, istakao je Drecun za RTS.

Dodao je da bi eventualno povlačenje KFOR-a i dolazak tzv. KBS na administrativnu liniju doveo do direktnog kontakta sa srpskim snagama, što bi značajno povećalo rizik od incidenata.

Osvrćući se na dva zahteva koja je, prema saznanjima Beograda, Kurti izneo Makronu - da Pariz uslovi Srbiju da da nikada ne sme da koristi oružje protiv Albanca i da podrži povlačenje KFOR-a sa severa KiM, uz preuzimanje kontrole od strane tzv. KBS, Drecun je rekao da veruje da zahtevi Kurtija nemaju nikakvo uporište u NATO-u da se prihvati.

Drecun kaže da bi to značajno povećalo rizik od incidenata i upozorava da bi prihvatanje ovakvih predloga značilo ozbiljnu promenu postojeće bezbednosne strukture na terenu, koja je definisana međunarodnim sporazumima.

"Ako bi se dozvolilo da KFOR napusti administrativnu liniju, to bi sigurno dovodilo do incidenata i sukoba", rekao je Drecun.

Prema njegovim rečima, namera Prištine je da provocira krize i da odgovornost prebaci na Beograd, uz narativ o navodnim agresivnim planovima Srbije.

Drecun smatra da iza svih zahteva stoji širi politički cilj - zaokruživanje institucionalne i bezbednosne kontrole nad celokupnom teritorijom KiM, posebno severom.

"Njihov cilj je da izađu na administrativnu liniju, formiraju nekakve granične jedinice i zaokruže formiranje takozvane vojske Kosova", naveo je Drecun.

Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove dodao je da bi takav potez u praksi značio i fizičko razdvajanje Srba sa severa KiM od centralne Srbije, što vidi kao jedan od ključnih strateških ciljeva Prištine.

Iako Kurti, kako se navodi, pokušava da obezbedi podršku Francuske, Drecun ne veruje da će Pariz prihvatiti takvu inicijativu.

"Ne verujem da Makron može da napravi takvu pogrešnu procenu i da podrži tu ideju. To bi narušilo odnose sa Srbijom, koji su na visokom nivou", rekao je Drecun.

On je podsetio da Francuska nije među ključnim državama koje aktivno podržavaju transformaciju tzv. KBS, za razliku od SAD, Velike Britanije, Nemačke i Turske.

"Svako dovođenje kosovskih snaga bezbednosti na administrativnu liniju vodilo bi destabilizaciji, a to nije u interesu NATO-a", ukazao je Drecun.

Autor: D.Bošković