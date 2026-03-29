MIĆIN O BRUTALNOM NASILJU I PRITISKU NA GRAĐANE U KULI: To nije demokratija, to je otvoreno priznanje straha od izbornog poraza (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Tanjug /Kabinet gradonačelnika Grada Novog Sada

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin napisao je na svom Instagramu da građani Srbije danas još jednom imaju priliku da jasno vide pravo lice blokaderske politike, nakon incidenata u Crvenki tokom izbornog dana.

- Izborni dan u Kuli, ali i u preostalih devet opština u kojima se danas održavaju lokalni izbori, jasno pokazuje razliku između onih koji veruju u volju naroda i onih koji pokušavaju da je spreče. Umesto fer i demokratskih uslova, za koje se blokaderi tobože bore, svedočimo scenama nasilja, ne samo njih, već i predstavnika opozicije, koji urlanjem, zviždanjem, pritiscima i provokacijama zastrašuju građane i pokušavaju da direktno utiču na njihove odluke. To nije demokratija, to je otvoreno priznanje straha od izbornog poraza. Kada nemate podršku naroda, onda pokušavate da je nadomestite haosom i pritiscima. Građani Srbije danas još jednom imaju priliku da jasno vide pravo lice blokaderske politike- napisao je Mićin na Instagramu.

On je pozvao nadležne organe da reaguju bez odlaganja i obezbede zaštitu svakog građanina.

- Demokratija podrazumeva slobodan izbor, bez straha i bez pritisaka. Srbija je dovoljno snažna da odbrani izbornu volju svojih građana- poruka je prvog čoveka Novog Sada.

Autor: Jovana Nerić

